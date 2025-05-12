Том Круз залез на крышу кинотеатра в Лондоне (видео)

62-летний голливудский актер Том Круз был замечен на крыше лондонского здания BFI IMAX, одного из крупнейших кинотеатров в Соединенном Королевстве, одетый в костюм. Таким образом в истинном стиле боевика "Миссия невыполнима" он отпраздновал награду за свою работу в кино.

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Об этом пишет People.

В видео, которое появилось в сети, он смотрит на город и машет поклонникам рукой, а театр был полностью окутан рекламой его предстоящей – и, возможно, последней – части франшизы "Миссия невыполнима: Финальный расчет".

Круз в настоящее время вовсю продвигает фильм и планирует посетить Каннский кинофестиваль во Франции на этой неделе, чтобы его представить.

Начиная с оригинальной адаптации шпионского сериала 1960-х годов в 1996 году, Том играл агента Итана Ханта, и последняя часть выйдет в кинотеатрах 23 мая.

Примечательно, что большинство даже очень опасных трюков Том делает сам. Недавно он и его коллега Саймон Пегг где рассказали о некоторых из самых нервных трюков, которые когда-либо делала звезда. Некоторые из них были настолько опасными, что Пегг назвал Круза "абсолютно сумасшедшим".

Вспоминая конкретный трюк – съемки эпизода в фильме "Протокол Фантом" 2011 года, где Том взбирается на Бурдж-Халифу в Дубае, самое высокое здание в мире, – Пегг сказал, что "просто высунулся из окна и увидел Тома, который как бы висит там с улыбкой на лице, типа: "Я отлично провожу время".

Том Круз взбирается на Бурдж-Халифу в Дубае

Еще один трюк, который, как выразился Саймон, был "более интересным", — это начальная сцена фильма "Племя изгоев" 2015 года, где Круз хватается за внешнюю часть военного самолета, когда тот взлетает:

"Это был первый раз, когда я видел, как он нервничает. "В этом трюке было задействовано много переменных… много вещей, которые могли пойти не так. Все продумано до мельчайших деталей. Знаете, команда каскадеров просто потрясающая. Том, очевидно, невероятно предан тому, чтобы быть готовым".

Сам же Круз признался, что когда самолет выруливал на взлетно-посадочную полосу, он подумал: "О, может быть, это была не такая уж хорошая идея".

Трейлер седьмой части франшизы "Миссия невыполнима"

"Я сказал: "Но уже слишком поздно. Мы настроены. Мы снимаем. Команда там. Когда мы посмотрели кадр, я подумал: "О, это действительно работает в истории"", – подчеркнул он.

Ранее Фокус писал, что Том Круз подогрел слухи о романе с актрисой, которая моложе на 26 лет.