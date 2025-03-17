Том Круз подогрел слухи о романе с актрисой, которая моложе на 26 лет (фото)

Ни Том Куруз, ни Ана де Армас никак не комментируют информацию об их отношениях, а представители звезд ранее категорически опровергли домыслы о романе звезд.

Related video

62-летний голливудский актер Том Круз снова подогрел слухи о романе с 36-летней коллегой по цеху Аной де Армас, о котором впервые СМИ заговорили месяц назад. Актеры вместе прилетели в Лондон на вертолете, пишет E! News.

Они улыбались, идя вместе. Круз был одет в черные джинсы и коричневую рубашку на пуговицах, а Ана выбрала белый топ, джинсы, белые кроссовки и длинное черное пальто.

О том, что между знаменитостями нечто большее, чем дружба, журналисты заподозрили после того, как их сфотографировали в День святого Валентина во время прогулки в лондонском районе Сохо. Они шли, неся два пакета с едой на вынос из ресторана. Оба остановились, чтобы пообщаться и сфотографироваться с фанатами. Ни Круз, который в последние месяцы снимался в фильме Алехандро Г. Иньярриту в Англии, ни Армас не прокомментировали характер своих отношений.

Позже представители звезд заявили, что те ужинали со своими агентами, "обсуждая потенциальное сотрудничество в будущем", и отметили, что у пары "казалось, нет романтических отношений, просто друзья".

Несколько дней спустя актрису спросили во время прогулки в Мадриде, была ли ее встреча с Крузом личной или рабочей. Она отказалась отвечать. Также в тот день и за несколько дней до этого ее сфотографировали с Мануэлем Анидо Куэстой, пасынком кубинского президента Мигеля Диаса-Канеля. Местное издание опубликовало фотографии, на которых он и де Армас идут и обнимаются на тротуаре в Мадриде.

Де Армас ранее встречалась с руководителем Tinder Полом Букадакисом в 2023 году, а с 2020 по 2021 годы была в отношениях с Беном Аффлеком. По ее словам, навязчивое внимание, с которым она столкнулась, встречаясь с Беном, стало "одной из причин", почему она покинула Лос-Анджелес.

"Пройдя через это [сама], я убедилась в том, что "это не то место, где мне следует быть. Это стало немного слишком", – объяснила звезда в беседе с Elle. Она купила себе дом в Вермонте, чтобы быть подальше от любопытных глаз.

В 2023 году Ана хвалила Круза в интервью USA Today, назвав его трюки "умопомрачительными". Де Армас, которая сама снялась в нескольких боевиках за последние несколько лет, сказала, что, хотя она пока не достигла "уровня" Тома в экшене, полностью понимает, почему он это делает.

"Это сложно и болезненно, и ваше тело болит везде, но это также очень полезно, поскольку я видела, как становлюсь лучше в этом. Кроме того, это весело. И если я просто буду говорить свои реплики, а кто-то другой будет выполнять трюки, я упущу это веселье", – отметила она.

Что касается Круза, его предстоящий фильм "Миссия невыполнима: Финальная расплата" должен выйти в кинотеатрах 23 мая. На вопрос, завершит ли фильм историю его персонажа Итана Ханта, Круз ответил: "Вы должны посмотреть фильм".

Ранее Фокус писал, что автор романов о Джеке Ричере рассказал, почему Том Круз не подошел для этой роли.