Том Круз підігрів чутки про роман з актрисою, яка молодша на 26 років (фото)

Ані Том Куруз, ані Ана де Армас ніяк не коментують інформацію про їхні стосунки, а представники зірок раніше категорично спростували домисли про роман зірок.

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62-річний голлівудський актор Том Круз знову підігрів чутки про роман із 36-річною колегою по цеху Аною де Армас, про який вперше ЗМІ заговорили місяць тому. Актори разом прилетіли до Лондона на вертольоті, пише E! News.

Вони посміхалися, йдучи разом. Круз був одягнений у чорні джинси і коричневу сорочку на ґудзиках, а Ана вибрала білий топ, джинси, білі кросівки і довге чорне пальто.

Про те, що між знаменитостями щось більше, ніж дружба, журналісти запідозрили після того, як їх сфотографували в День святого Валентина під час прогулянки в лондонському районі Сохо. Вони йшли, несучи два пакети з їжею на винос із ресторану. Обоє зупинилися, щоб поспілкуватися і сфотографуватися з фанатами. Ні Круз, який останніми місяцями знімався у фільмі Алехандро Г. Іньярріту в Англії, ні Армас не прокоментували характер своїх стосунків.

Пізніше представники зірок заявили, що ті вечеряли зі своїми агентами, "обговорюючи потенційну співпрацю в майбутньому", і зазначили, що у пари "здавалося, немає романтичних стосунків, просто друзі".

Кілька днів потому акторку запитали під час прогулянки в Мадриді, чи була її зустріч із Крузом особистою або робочою. Вона відмовилася відповідати. Також того дня і за кілька днів до цього її сфотографували з Мануелем Анідо Куестою, пасинком кубинського президента Мігеля Діаса-Канеля. Місцеве видання опублікувало фотографії, на яких він і де Армас ідуть і обіймаються на тротуарі в Мадриді.

Де Армас раніше зустрічалася з керівником Tinder Полом Букадакісом 2023 року, а з 2020 до 2021 року була у стосунках із Беном Аффлеком. За її словами, нав'язлива увага, з якою вона зіткнулася, зустрічаючись із Беном, стала "однією з причин", чому вона покинула Лос-Анджелес.

"Пройшовши через це [сама], я переконалася в тому, що "це не те місце, де мені слід бути. Це стало трохи занадто", — пояснила зірка в бесіді з Elle. Вона купила собі будинок у Вермонті, щоб бути подалі від цікавих очей.

У 2023 році Ана хвалила Круза в інтерв'ю USA Today, назвавши його трюки "запаморочливими". Де Армас, яка сама знялася в кількох бойовиках за останні кілька років, сказала, що, хоча вона поки не досягла "рівня" Тома в екшені, повністю розуміє, чому він це робить.

"Це складно і болісно, і ваше тіло болить скрізь, але це також дуже корисно, оскільки я бачила, як стаю кращою в цьому. Крім того, це весело. І якщо я просто говоритиму свої репліки, а хтось інший виконуватиме трюки, я втрачу ці веселощі", — зазначила вона.

Що стосується Круза, його майбутній фільм "Місія нездійсненна: Фінальна розплата" має вийти в кінотеатрах 23 травня. На запитання, чи завершить фільм історію його персонажа Ітана Ханта, Круз відповів: "Ви маєте подивитися фільм".

Раніше Фокус писав, що автор романів про Джека Річера розповів, чому Том Круз не підійшов для цієї ролі.