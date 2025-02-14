Автор романів про Джека Річера розповів, чому Том Круз не підійшов для цієї ролі

Лі Чайлд визнав, що віддавати роль величезного здорованя Річера мініатюрному Крузу було помилкою.

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Лі Чайлд, автор бестселерів про Джека Річера, розповів, чому читачі книги мали рацію, коли обурювалися вибором Тома Круза на головну роль у двох фільмах. Тепер, коли Річера в серіалі грає Алан Рітчсон, письменник визнав, що Круз не відповідав. Про це пише Daily Mail.

Трейлер фільму "Джек Річер" 2012 року

62-річний Том Круз зіграв культового героя-одинака у двох фільмах "Джек Річер" 2012 року і "Джек Річер: Ніколи не повертайся" 2016 року.

Однак, на відміну від багатьох інших його проєктів, фільми не знайшли відгуку в глядачів через те, що актор зростом 170 см не відповідав опису персонажа в книзі.

Дійсно, у книжці Джек Річер описується як "надзвичайно висока" людина зростом 195 см, мускулиста і дуже сильна.

Кадр із серіалу "Річер"

Нещодавно Чайлд, розповідаючи виданню The Independent про негативну реакцію на вибір Круза на цю роль, визнав, що "читачі, зрештою, мали рацію" у своїх поглядах.

"Я вважаю, що перший фільм був чудовим. Це був дійсно чіткий, жорсткий трилер. І працювати з Томом було задоволенням і привілеєм — він справді розумний хлопець, він розумний режисер, з ним дуже весело", — згадував письменник.

Але він визнав, що не можна ігнорувати той факт, що Джек Річер у його книжках величезний хлопець, який навіює страх тільки своєю появою.

Трейлер третього сезону "Річер"

"Він величезний, він невблаганний, він страшний, і, незважаючи на всю здатність Тома витягнути назовні нутрощі Річера, він не величезний і не страшний. Тому читачі були жахливо засмучені цим, і я думаю, що в кінцевому підсумку читачі мали рацію", — розповів Лі Чайлд.

На щастя для шанувальників книжок, коли історію було екранізовано у вигляді серіалу на Amazon Prime Video, цю роль зіграв актор Алан Рітчсон.

Серіал про Джека Річера стартував у лютому 2022 року і мав успіх як у шанувальників, так і у критиків.

За словами Чайлда, "Алан був народжений, щоб зіграти Річера, і я думаю, він це знає".

Актор зростом 190 см раніше розповідав, що йому довелося набрати 15 кг м'язової маси, щоб знятися в "Річері".

"Коли мене затвердили на роль, я був худим, кістлявим. Я думав, що я великий. Я завжди грав супергероїв. Зараз я дивлюся на ті фотографії і думаю: "Боже мій, я схожий на дитину", — розповідав актор.

Серія романів, що складається з 24 книг, написаних Лі Чайлдом, оповідає про головного героя — ветерана армії США, який веде кочовий спосіб життя і одночасно працює приватним детективом. Книги були продані тиражем понад 100 мільйонів примірників по всьому світу і перекладені 49 мовами. Про пригоди Джека Річера вже зняли два сезони серіалу і третій сезон покажуть у лютому 2025 року.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про найкращі серіали Netflix, які варто подивитися просто зараз.