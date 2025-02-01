3 найкращі серіали Netflix, які потрібно подивитися просто зараз

Як нам вибрати, що дивитися далі? Пропонуємо три топові серіали лютого 2025 року.

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Netflix, одне з найбільших імен у сфері потокового мовлення, пропонує своїм передплатникам величезний вибір контенту для перегляду. Природно, наявність величезного розмаїття контенту — це очевидна перемога для потокового сервісу, але це також причина зовсім іншої проблеми: як ви маєте вирішити, що дивитися далі?

Ви завжди можете спробувати звернутися до списку 10 найкращих фільмів Netflix за деякими пропозиціями, але ви не завжди можете бути впевнені, що те, що популярно, безперечно варто подивитися. Саме тому ми часто виокремлюємо з цього графіка три найкращі проєкти, які вам слід подивитися. Прямо зараз ми пропонуємо вам подивитися другий сезон "Нічного агента", насичений вестерн або нове велике аніме Netflix. Про це пише tomsguide.

"Первісна Америка"

Наразі "Первісна Америка", безсумнівно, є одним із найбільших хітів Netflix із січня 2025 року. Оскільки жорстокий західний мінісеріал з'явився на платформі на початку місяця, він залишається одним із найпопулярніших шоу, що посідає верхні сходинки чартів Netflix. і якийсь час був шоу №1 серед стримерів.

Якщо ви ще не подивилися, цей трилер про виживання створений автором "Того, хто вижив" Марком Л. Смітом. Він повертає нас у 1857 рік і розповідає про подорож матері та сина Диким Заходом, коли вони намагаються почати життя заново, стикаючись на цьому небезпечному шляху з безліччю людей і проблем.

"Нічний агент" (сезон 2)

Пітер Сазерленд (Габріель Бассо) повернувся в чергову вибухову пригоду в другому сезоні "Нічного агента", і глядачі були явно в захваті; Шоу піднялося вгору в чартах Netflix всього через кілька днів після виходу.

Якщо ви ще не вникли в суть, події другого сезону "Нічного агента" почнуться майже через рік після успішних спроб Пітера врятувати президента. Відтоді йому запропонували можливість самому стати нічним агентом... але робота в цій надсекретній організації змушує його боротися з безліччю нових небезпек і смертельних перешкод.

"Дні Сакамото"

Адаптація Netflix насиченої манги Юто Судзукі "Дні Сакамото" знайомить нас із колишнім кілером Таро Сакамото (озвучує Томокадзу Сугіта або Метт Мерсер із "Критичної ролі" в англійському дубляжі).

Закохавшись у продавчиню цілодобового магазину, Сакамото будує життя зі своєю новою партнеркою і клянеться ніколи більше не ставати кілером. На жаль, його репутація одного з найвидатніших убивць у грі наздоганяє його, змушуючи Сакамото використовувати свої навички по-новому, борючись, щоб захистити своє нове життя і своїх близьких.

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