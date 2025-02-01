3 лучших сериала Netflix, которые нужно посмотреть прямо сейчас

Как нам выбрать, что смотреть дальше? Предлагаем три топовых сериала февраля 2025.

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Netflix, одно из крупнейших имен в сфере потокового вещания, предлагает своим подписчикам огромный выбор контента для просмотра. Естественно, наличие огромного разнообразия контента — это очевидная победа для потокового сервиса, но это также причина совсем другой проблемы: как вы должны решить, что смотреть дальше?

Вы всегда можете попробовать обратиться к списку 10 лучших фильмов Netflix за некоторыми предложениями, но вы не всегда можете быть уверены, что то, что популярно, определенно стоит посмотреть. Именно поэтому мы часто выделяем из этого графика три лучших проекта, которые вам следует посмотреть. Прямо сейчас мы предлагаем вам посмотреть второй сезон "Ночного агента", насыщенный вестерн или новое большое аниме Netflix. Об этом пишет tomsguide.

"Первозданная Америка"

На данный момент "Первозданная Америка", несомненно, является одним из самых больших хитов Netflix с января 2025 года. Поскольку жестокий западный мини-сериал появился на платформе в начале месяца, он остается одним из самых популярных шоу, занимающим верхние строчки чартов Netflix. и какое-то время был шоу №1 среди стримеров.

Если вы еще не посмотрели, этот триллер о выживании создан автором "Выжившего" Марком Л. Смитом. Он возвращает нас в 1857 год и рассказывает о путешествии матери и сына по Дикому Западу, когда они пытаются начать жизнь заново, сталкиваясь на этом опасном пути с множеством людей и проблем.

"Ночной агент" (сезон 2)

Питер Сазерленд (Габриэль Бассо) вернулся в очередное взрывное приключение во втором сезоне "Ночного агента", и зрители были явно в восторге; Шоу поднялось вверх в чартах Netflix всего через несколько дней после выхода.

Если вы еще не вникли в суть, события второго сезона "Ночного агента" начнутся почти через год после успешных попыток Питера спасти президента. С тех пор ему предложили возможность самому стать ночным агентом… но работа в этой сверхсекретной организации заставляет его бороться с множеством новых опасностей и смертельных препятствий.

"Дни Сакамото"

Адаптация Netflix насыщенной манги Юто Судзуки "Дни Сакамото" знакомит нас с бывшим киллером Таро Сакамото (озвучивает Томокадзу Сугита или Мэтт Мерсер из "Критической роли" в английском дубляже).

Влюбившись в продавщицу круглосуточного магазина, Сакамото строит жизнь со своей новой партнершей и клянется никогда больше не становиться киллером. К сожалению, его репутация одного из величайших убийц в игре настигает его, заставляя Сакамото использовать свои навыки по-новому, сражаясь, чтобы защитить свою новую жизнь и своих близких.

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