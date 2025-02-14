Автор романов о Джеке Ричере рассказал, почему Том Круз не подошел для этой роли

Ли Чайлд признал, что отдавать роль громадного здоровяка Ричера миниатюрному Крузу было ошибкой.

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Ли Чайлд, автор бестселлеров про Джека Ричера, рассказал, почему читатели книги были правы, когда возмущались выбором Тома Круза на главную роль в двух фильмах. Теперь, когда Ричера в сериале играет Алан Ритчсон, писатель признал, что Круз не соответствовал. Об этом пишет Daily Mail.

Трейлер фильма "Джек Ричер" 2012 года

62-летний Том Круз сыграл культового героя-одиночки в двух фильмах "Джек Ричер" в 2012 году и "Джек Ричер: Никогда не возвращайся" в 2016 году.

Однако, в отличие от многих других его проектов, фильмы не нашли отклика у зрителей из-за того, что актер ростом 170 см не соответствовал описанию персонажа в книге.

Действительно, в книге Джек Ричер описывается как "чрезвычайно высокий" человек ростом 195 см, мускулистый и очень сильный.

Кадр из сериала "Ричер"

Недавно Чайлд, рассказывая изданию The Independent о негативной реакции на выбор Круза на эту роль, признал, что "читатели, в конечном счете, были правы" в своих взглядах.

"Я считаю, что первый фильм был превосходным. Это был действительно четкий, жесткий триллер. И работать с Томом было удовольствием и привилегией — он действительно умный парень, он умный режиссер, с ним очень весело", — вспоминал писатель.

Но он признал, что нельзя игнорировать тот факт, что Джек Ричер в его книгах огромный парень, который внушает страх только своим появлением.

Трейлер третьего сезона "Ричер"

"Он огромен, он неумолим, он страшен, и, несмотря на всю способность Тома вытащить наружу внутренности Ричера, он не огромен и не страшен. Поэтому читатели были ужасно расстроены этим, и я думаю, что в конечном итоге читатели были правы", — рассказал Ли Чайлд.

К счастью для поклонников книг, когда история была экранизирована в виде сериала на Amazon Prime Video , эту роль сыграл актер Алан Ритчсон.

Сериал про Джека Ричера стартовал в феврале 2022 года и имел успех как у поклонников, так и у критиков.

По словам Чайлда, "Алан был рожден, чтобы сыграть Ричера, и я думаю, он это знает".

Актер ростом 190 см ранее рассказывал, что ему пришлось набрать 15 кг мышечной массы, чтобы сняться в "Ричере".

"Когда меня утвердили на роль, я был тощим, костлявым. Я думал, что я большой. Я всегда играл супергероев. Сейчас я смотрю на те фотографии и думаю: "Боже мой, я похож на ребенка", — рассказывал актер.

Серия романов, состоящая из 24 книг, написанных Ли Чайлдом, повествует о главном герое — ветеране армии США, который ведет кочевой образ жизни и одновременно работает частным детективом. Книги были проданы тиражом более 100 миллионов экземпляров по всему миру и переведены на 49 языков. Про приключения Джека Ричера уже сняли два сезона сериала и третий сезон покажут в феврале 2025 года.

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