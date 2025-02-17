62-летний Том Круз провел время с 36-летней Аной де Армас в Лондоне (фото)

По данным одного издания, встреча произошла в День святого Валентина. А ранее Ану замечали за поцелуями с пасынком президента Кубы.

Related video

62-летний американский актер Том Круз и 36-летняя кубино-испанская актриса Ана де Армас провели вечер вместе в Лондоне. Об этом пишет Daily Mail.

Дуэт сфотографировали во время ужина в столице Великобритании. По данным издания, кадры были сделаны в День святого Валентина, а People сообщает, что встреча состоялась за день до этого.

Том и Ана любезно остановились, чтобы пообщаться и сфотографироваться с несколькими фанатами.

Оба надели повседневные образы для вечернего выхода. Актриса сочетала синие джинсы с черным блейзером. Она добавила пару балеток, чтобы завершить свой ансамбль.

Между тем Круз был одет в серую рубашку поло и темно-синий костюм.

Звезды вышли из ресторана с двумя пакетами еды в руках, прежде чем вместе поехать на такси.

Том Круз и Ана де Армас

Ранее Круз встречался с россиянкой Эльсиной Хайровой. В феврале 2024 года источники сообщили, что пара разошлась.

Через несколько месяцев после сообщения о разрыве отношений звезды фильма "Миссия невыполнима" ходили слухи о его романе с испанской певицей Викторией Канал.

Между тем Ану де Армас недавно заметили за поцелуями с пасынком президента Кубы Мигеля Диас-Канеля во время свидания в Мадриде. Актриса встретилась с Мануэлем Анидо Куэстой. Еще раньше она встречалась с актером Беном Аффлеком.

Ана де Армас Фото: Getty Images

Напомним, Том Круз рассказал, почему потерял сознание на съемках фильма.

Также Фокус писал о единственной родной дочери Тома Круза.