62-річний Том Круз провів час з 36-річною Аною де Армас у Лондоні (фото)

За даними одного видання, зустріч сталася в День святого Валентина. А раніше Ану помічали за поцілунками з пасинком президента Куби.

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62-річний американський актор Том Круз і 36-річна кубино-іспанська акторка Ана де Армас провели вечір разом у Лондоні. Про це пише Daily Mail.

Дует сфотографували під час вечері в столиці Великої Британії. За даними видання, кадри були зроблені в День святого Валентина, а People повідомляє, що зустріч відбулася за день до цього.

Том та Ана люб'язно зупинилися, щоб поспілкуватися та сфотографуватися з кількома фанатами.

Обидва одягли повсякденні образи для вечірнього виходу. Акторка поєднала сині джинси з чорним блейзером. Вона додала пару балеток, щоб завершити свій ансамбль.

Тим часом Круз був одягнений у сіру сорочку поло та темно-синій костюм.

Зірки вийшли з ресторану з двома пакетами їжі в руках, перш ніж разом поїхати на таксі.

Том Круз та Ана де Армас

Раніше Круз зустрічався з росіянкою Ельсіною Хайровою. У лютому 2024 року джерела повідомили, що пара розійшлася.

Через кілька місяців після повідомлення про розрив стосунків зірки фільму "Місія нездійсненна" ходили чутки про його роман з іспанською співачкою Вікторією Канал.

Тим часом Ану де Армас нещодавно помітили за поцілунками з пасинком президента Куби Мігеля Діас-Канеля під час побачення в Мадриді. Акторка зустрілася з Мануелем Анідо Куестою. Ще раніше вона зустрічалася з актором Беном Аффлеком.

Ана де Армас Фото: Getty Images

Нагадаємо, Том Круз розповів, чому знепритомнів на зйомках фільму.

Також Фокус писав про єдину рідну доньку Тома Круза.