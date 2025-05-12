Том Круз заліз на дах кінотеатру в Лондоні (відео)

62-річний голлівудський актор Том Круз був помічений на даху лондонської будівлі BFI IMAX, одного з найбільших кінотеатрів у Сполученому Королівстві, одягнений у костюм. Таким чином в істинному стилі бойовика "Місія нездійсненна" він відсвяткував нагороду за свою роботу в кіно.

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Про це пише People.

У відео, яке з'явилося в мережі, він дивиться на місто і махає шанувальникам рукою, а театр був повністю оповитий рекламою його майбутньої – і, можливо, останньої – частини франшизи "Місія нездійсненна: Фінальний розрахунок".

Круз зараз щосили просуває фільм і планує відвідати Каннський кінофестиваль у Франції цього тижня, щоб його представити.

Починаючи з оригінальної адаптації шпигунського серіалу 1960-х років 1996 року, Том грав агента Ітана Ханта, і остання частина вийде в кінотеатрах 23 травня.

Примітно, що більшість навіть дуже небезпечних трюків Том робить сам. Нещодавно він і його колега Саймон Пегг десь розповіли про деякі з найбільш нервових трюків, які коли-небудь робила зірка. Деякі з них були настільки небезпечними, що Пегг назвав Круза "абсолютно божевільним".

Згадуючи конкретний трюк – зйомки епізоду у фільмі "Протокол Фантом" 2011 року, де Том підіймається на Бурдж-Галіфу в Дубаї, найвищу будівлю в світі, – Пегг сказав, що "просто висунувся з вікна і побачив Тома, який начебто висить там з посмішкою на обличчі, на кшталт: "Я чудово проводжу час".

Том Круз підіймається на Бурдж-Халіфу в Дубаї

Ще один трюк, який, як висловився Саймон, був "цікавішим", – це початкова сцена фільму "Плем'я ізгоїв" 2015 року, де Круз хапається за зовнішню частину військового літака, коли той злітає:

"Це був перший раз, коли я бачив, як він нервує. "У цьому трюку було задіяно багато змінних... багато речей, які могли піти не так. Усе продумано до найдрібніших деталей. Знаєте, команда каскадерів просто приголомшлива. Том, очевидно, неймовірно відданий тому, щоб бути готовим".

Сам же Круз зізнався, що коли літак вирулював на злітно-посадкову смугу, він подумав: "О, можливо, це була не така вже й гарна ідея".

Трейлер сьомої частини франшизи "Місія нездійсненна"

"Я сказав: "Але вже занадто пізно. Ми налаштовані. Ми знімаємо. Команда там. Коли ми подивилися кадр, я подумав: "О, це справді працює в історії"", — наголосив він.

Раніше Фокус писав, що Том Круз підігрів чутки про роман з актрисою, яка молодша на 26 років.