Том Круз зірвав п'ятихвилинні овації в Каннах (відео)

Напередодні в Каннах на 78-му міжнародному кінофестивалі відбулася прем'єра нової частини франшизи "Місія нездійсненна". Вона відбулася у Великому театрі Люм'єр і завершилася оваціями, які тривали щонайменше п'ять хвилин.

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Про це пише People.

62-річний Том Круз, який виконав у фільмі "Місія нездійсненна: Фінальна розплата" головну роль, насолоджувався успіхом і дякував публіці.

На платформі X (раніше Twitter) з'явилося відео, як актор іде по проходу, поки глядачі театру йому аплодують. До нього приєдналися режисер Крістофер МакКуоррі, а також інші актори — Гейлі Етвелл, Саймон Пегг, Ханна Воддінґґем, Анджела Бассетт, Есай Моралес, Пом Клементьєфф і Грег Тарзан Девіс.

Круз подякував публіці фестивалю за оплески, сказавши, що дуже щасливий бути частиною франшизи, яку представляє вже три десятиліття. Актор також сказав теплі слова на адресу МакКуоррі, який зняв чотири фільми "Місія нездійсненна".

"Кожен крок на цьому шляху, що ви зробили, як ви це розширили, як ви просто перевершили наші очікування", — заявив Том, назвавши режисера "абсолютно блискучим".

Круз додав, що з нетерпінням чекає можливості зняти інші фільми з Крістофером у майбутньому.

Чи повернеться він коли-небудь до франшизи, як і раніше, залишається загадкою. Актор не розповів фанатам, чи є "Фінальна розплата" останнім у серії фільмів про пригоди агента Ітана Ханта.

"Ми чудово провели час на зйомках, і це було дуже весело. Тепер ми просто хочемо, щоб ви всі насолоджувалися цим і знали — кульмінація настала просто зараз", — загадково сказав голлівудський небожитель.

Починаючи з оригінальної адаптації шпигунського серіалу 1960-х років 1996 року, Круз вражав глядачів епічними трюками і професіоналізмом у ролі агента Ітана Ганта для "Місія нездійсненна". Восьма частина картини виходить у світовий прокат 23 травня.

Стрічка продовжиться там, де закінчився конфлікт фільму 2023 року "Смертельна розплата", який спочатку називався "Смертельна розплата. Частина 1", коли Гант і його команда б'ються зі штучним інтелектом, відомим як "Сутність".

Раніше Фокус писав, що Том Круз заліз на дах кінотеатру в Лондоні.