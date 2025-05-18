Ядерний колапс на флешці: рецензія на фільм "Місія неможлива: Фінальна розплата"
В Україні скоро стартує нова, восьма, і, за чутками, остання частина франшизи "Місія нездійсненна" — "Місія нездійсненна: Фінальна розплата". Грандіозна історія досягла свого апогею і з гордістю готується покинути світові підмостки, закріпивши за собою репутацію головної екшен-франшизи початку XXI століття.
Фокус уже подивився картину.
Про що фільм "Місія неможлива: Фінальна розплата" 2025 ("Місія неможлива 8")
Починається фільм із рубрики "раніше в серіалі", під час якої глядачам нагадують усе, чим запам'яталися попередні серії франшизи, починаючи з 1996 року. Така ось ретроспектива-увертюра для шанувальників, яка підкреслила намір авторів завершити історію Ітана Ханта (Том Круз) як найефективнішого рятівника світу.
Загалом, це було для того, щоб підкреслити важливість персонажа за останні десятиліття. Режисер Крістофер МакКуоррі, який написав сценарій у співавторстві з Еріком Єндресеном, від самого початку розглядав "Місію 8" як фінал франшизи, переказуючи не тільки останній фільм, а й усі сім попередніх частин.
Цього разу Ітану доведеться битися з проекцією ШІ під назвою Сутність, яка вирішила отримати контроль над ключовими ядерними об'єктами у світі — у США, Китаї, Росії, Пакистані, Індії, Великій Британії, Північній Кореї, Ізраїлі та Франції.
Протистояти Ханту буде антигерой Гебріель, який бажає приборкати Сутність і використати її у своїх інтересах, щоб заволодіти світом.
Чому проекція ШІ вирішила обрати шлях тотального знищення населення Землі, глядачам не пояснюють. Кажуть тільки, що Сутність усього навчилася у людей і поставила для себе головною метою використання всього ядерного арсеналу планети одночасно.
Тепер Ітану доведеться стрибати в крижану воду Арктики, відшукати російський підводний човен на дні Баренцового моря, виграти повітряний бій на аналогових літаках, перемогти кесонну хворобу і весь час багато і швидко бігати. До слова, всі ж пам'ятають, що Том Круз більшість трюків у "Місії" виконує сам? Нова стрічка — не виняток.
У цій непростій і по-справжньому нездійсненній місії Ітану Ганту допомагає його команда, до якої входять Грейс (Гейлі Етвелл), Лютер (Вінг Реймс) і Бенджі (Саймон Пегг).
Плюси і мінуси фільму "Місія неможлива 8" з Томом Крузом
З мінусів одразу варто відзначити численні й надто довгі паузи під час ліричних діалогів, завдання яких — підкреслити драматизм, але натомість творці домагаються лише легкого роздратування глядачів. Ця неприємність відбувається з фільмом протягом перших 40 хвилин оповіді.
Коли автори відчули, що грати на нервах шанувальників так довго не варто, динаміка картини налагодилася і терміново перенесла всіх залучених на базу в Арктиці для конфлікту з росіянами, які незграбно "впустили" смертоносний підводний човен і забули, де.
Із незаперечних плюсів — грандіозні трюки, яскраві локації: Лондон, каньйон у Південній Африці, льоди на Північному полюсі, а головне — зустріч з улюбленим героєм. І чорт з ним з усім, що суперечить законам фізики, тяжіння, логіки та інших малозначущих речей, головне — враження, за якими ми встигли скучити з 2023 року, з моменту виходу "Місії 7". І дай Бог кожному бігати як Том Круз у кадрі у свої 62 роки!
Раніше Фокус писав, що Том Круз заліз на дах кінотеатру в Лондоні, а фільм "Місія неможлива 8" у Каннах зірвав овації.