Ядерний колапс на флешці: рецензія на фільм "Місія неможлива: Фінальна розплата"

В Україні скоро стартує нова, восьма, і, за чутками, остання частина франшизи "Місія нездійсненна" — "Місія нездійсненна: Фінальна розплата". Грандіозна історія досягла свого апогею і з гордістю готується покинути світові підмостки, закріпивши за собою репутацію головної екшен-франшизи початку XXI століття.

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Фокус уже подивився картину.

Про що фільм "Місія неможлива: Фінальна розплата" 2025 ("Місія неможлива 8")

Починається фільм із рубрики "раніше в серіалі", під час якої глядачам нагадують усе, чим запам'яталися попередні серії франшизи, починаючи з 1996 року. Така ось ретроспектива-увертюра для шанувальників, яка підкреслила намір авторів завершити історію Ітана Ханта (Том Круз) як найефективнішого рятівника світу.

Трейлер фільму "Місія неможлива: Фінальна розплата" 2025 року

Загалом, це було для того, щоб підкреслити важливість персонажа за останні десятиліття. Режисер Крістофер МакКуоррі, який написав сценарій у співавторстві з Еріком Єндресеном, від самого початку розглядав "Місію 8" як фінал франшизи, переказуючи не тільки останній фільм, а й усі сім попередніх частин.

Цього разу Ітану доведеться битися з проекцією ШІ під назвою Сутність, яка вирішила отримати контроль над ключовими ядерними об'єктами у світі — у США, Китаї, Росії, Пакистані, Індії, Великій Британії, Північній Кореї, Ізраїлі та Франції.

Протистояти Ханту буде антигерой Гебріель, який бажає приборкати Сутність і використати її у своїх інтересах, щоб заволодіти світом.

Чому проекція ШІ вирішила обрати шлях тотального знищення населення Землі, глядачам не пояснюють. Кажуть тільки, що Сутність усього навчилася у людей і поставила для себе головною метою використання всього ядерного арсеналу планети одночасно.

Фото: Кадр из фильма

Тепер Ітану доведеться стрибати в крижану воду Арктики, відшукати російський підводний човен на дні Баренцового моря, виграти повітряний бій на аналогових літаках, перемогти кесонну хворобу і весь час багато і швидко бігати. До слова, всі ж пам'ятають, що Том Круз більшість трюків у "Місії" виконує сам? Нова стрічка — не виняток.

У цій непростій і по-справжньому нездійсненній місії Ітану Ганту допомагає його команда, до якої входять Грейс (Гейлі Етвелл), Лютер (Вінг Реймс) і Бенджі (Саймон Пегг).

Плюси і мінуси фільму "Місія неможлива 8" з Томом Крузом

З мінусів одразу варто відзначити численні й надто довгі паузи під час ліричних діалогів, завдання яких — підкреслити драматизм, але натомість творці домагаються лише легкого роздратування глядачів. Ця неприємність відбувається з фільмом протягом перших 40 хвилин оповіді.

Коли автори відчули, що грати на нервах шанувальників так довго не варто, динаміка картини налагодилася і терміново перенесла всіх залучених на базу в Арктиці для конфлікту з росіянами, які незграбно "впустили" смертоносний підводний човен і забули, де.

Фото: Кадр из фильма

Із незаперечних плюсів — грандіозні трюки, яскраві локації: Лондон, каньйон у Південній Африці, льоди на Північному полюсі, а головне — зустріч з улюбленим героєм. І чорт з ним з усім, що суперечить законам фізики, тяжіння, логіки та інших малозначущих речей, головне — враження, за якими ми встигли скучити з 2023 року, з моменту виходу "Місії 7". І дай Бог кожному бігати як Том Круз у кадрі у свої 62 роки!

Раніше Фокус писав, що Том Круз заліз на дах кінотеатру в Лондоні, а фільм "Місія неможлива 8" у Каннах зірвав овації.