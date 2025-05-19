Не "Миссией" единой: Том Круз анонсировал продолжение культовых фильмов

После выхода восьмой части франшизы "Миссия невыполнима" под названием "Финальная расплата", которую большинство кинокритиков считают завершающей, Том Круз заявил, что не собирается уходить на покой и вернется в продолжении других культовых картин.

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Об этом пишет Variety.

По словам 62-летней суперзвезды, он и его команда "работают" над потенциальными продолжениями для "Топ ган" 2022 года и гоночного триллера 1990 года "Дни грома".

"Да, мы думаем и обсуждаем множество разных историй и то, что мы могли бы сделать и что возможно. Мне потребовалось 35 лет, чтобы придумать "Лучший стрелок: Мэверик", поэтому все эти вещи, над которыми мы работаем, мы обсуждаем "Дни грома" и "Лучший стрелок: Мэверик". Есть множество других фильмов, над которыми мы сейчас активно работаем. Я всегда снимаю фильм, готовлю фильм, публикую фильм. Я только что закончил фильм с Алехандро Иньярриту, который снял "Выжившего", и мы выпустим его. Это был необыкновенный опыт, и [режиссер "Миссия невыполнима" Кристофер МакКуорри], и я всегда работаем над несколькими разными фильмами", – заявил он.

Том Круз наслаждается успехом и славой в Каннах

"Мэверик", выпущенный в мае 2022 года, стал кассовым хитом, собрав $1,49 млрд по всему миру. Кассовые сборы картины "Дни грома"составили $157 млн.

Круз первым начал переговоры о возвращении в "Дни грома 2" еще в ноябре 2024 года. В свою очередь продюсер "Лучшего стрелка: Мэверик" Джерри Брукхаймер заговорил о продолжении истории.

В январе 2024 года стало известно, что "Лучший стрелок 3" находится в разработке в Paramount.

По словам источников, соавтор сценария "Мэверика" Эрен Крюгер напишет сценарий, и студия надеется вернуть режиссера Джозефа Косински для триквела.

Как упомянул Круз, его следующий проект – фильм с режиссером Алехандро Гонсалесом Иньярриту, название которого он не озвучил. В октябре 2024 года появилась информация, что съемки должны были начаться в Великобритании уже в ноябре того же года. Наряду с Крузом в актерский состав вошли Сандра Хюллер, Джон Гудман, Майкл Стулбарг, Джесси Племонс и Софи Уайлд.

Ранее Фокус писал, что Том Круз взобрался на крышу кинотеатра в Лондоне, а его последний фильм в Каннах сопровождали пятиминутными овациями.