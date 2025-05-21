Тома Круза поставили в неловкое положение одним вопросом (видео)

62-летний голливудский актер Том Круз не нашелся что ответить, когда журналистка на красной дорожке поинтересовалась у него, какие планы тот строит на День отца 12 июня.

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Об сообщает E! News.

Во время беседы с журналисткой таблоида на премьере в Нью-Йорке он охотно и много рассказывал о своей работе над фильмом "Миссия невыполнима: Финальная расплата", делясь впечатлениями от полетов на вертолетах, самолетах, опасных трюков и многом другом.

Выслушав его и задав еще пару вопросов, журналистка затем поинтересовалась:

"День отца уже не за горами. Каким должен быть идеальный День отца для вас?"

В ответ Круз сделал паузу и сказал: "Знаешь…", прежде чем замолчать и покачать головой, глядя вдаль. В конце концов он добавил: "Просто развлекаюсь, дружище".

Затем он снова перевел разговор на свои фильмы, не упоминая ни одного из своих троих детей, продолжив: "Снимаю фильмы, большие приключения, отлично провожу время".

У Тома Круза – трое детей, из которых двое – приемные.

В браке с Николь Кидман актер усыновил дочь Изабеллу, которой сейчас 32 года, и сына Коннора. Ему уже 30 После развода в 2001 году дети остались с отцом и в последние годы они практически не общаются со своей знаменитой матерью, поскольку они исповедуют сайентологию, как и их отец, а Николь – нет.

Через пять лет после развода с Кидман Круз женился на актрисе Кэти Холмс, которая родила ему дочь Сури в апреле 2006 года. Она является единственным родным ребенком звезды и по сей день.

Изначально Том очень радовался появлению девочки и как один из самых влиятельных адептов сайентологии, мечтал обратить ее в эту веру, чему воспротивилась Кэти.

В результате пара развелась в 2012 году, и с тех пор актер практически исчез из жизни Сури, которой исполнилось 19.

Девушка привыкла жить без отца, но у нее очень близкие отношения с матерью. Она выросла в Нью-Йорке, окончила среднюю школу Ла Гуардия в июне 2024 года и поступила в Университет Карнеги-Меллона в Пенсильвании.

Первые годы жизни Сури отец был рядом с ней Фото: Getty Images

Недавно стало известно, что Сури решила не использовать фамилию отца и подписывается как Сури Ноэль. Ноэль – второе имя Кэти Холмс.

Однако некоторые источники считают, что актер может попытаться сблизиться с дочерью и попытаться снова приобщить ее к своей религии. Актриса Лия Ремини, которая ушла из сайентологии, считает, что Холмс должна быть осторожной, говоря: "Я уверена, что общий план [Круза] заключается в том, чтобы подождать, пока Сури повзрослеет, чтобы он мог заманить ее в сайентологию и подальше от ее матери".

Сури Круз очень близка со своей матерью Кэти Холмс Фото: Getty

Ранее Фокус писал, как выглядит приемный сын Тома Круза, а также рассказывал, что актер ищет пути примирения с дочерью.