Тома Круза поставили в незручне становище одним запитанням (відео)

62-річний голлівудський актор Том Круз не знайшов, що відповісти, коли журналістка на червоній доріжці поцікавилася в нього, які плани той має на День батька 12 червня.

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Про це повідомляє E! News.

Під час бесіди з журналісткою таблоїду на прем'єрі в Нью-Йорку він охоче і багато розповідав про свою роботу над фільмом "Місія нездійсненна: Фінальна розплата", ділився враженнями від польотів на гелікоптерах, літаках, небезпечних трюків і багато іншого.

Вислухавши його і поставивши ще кілька запитань, журналістка потім поцікавилася:

"День батька вже не за горами. Яким має бути ідеальний День батька для вас?"

У відповідь Круз зробив паузу і сказав: "Знаєш…", перш ніж замовкнути і похитати головою, дивлячись у далечінь. Зрештою він додав: "Просто розважаюся, друже".

Потім він знову перевів розмову на свої фільми, не згадуючи жодного зі своїх трьох дітей, продовживши: "Знімаю фільми, великі пригоди, чудово проводжу час".

У Тома Круза – троє дітей, з яких двоє – прийомні.

У шлюбі з Ніколь Кідман актор усиновив дочку Ізабеллу, якій зараз 32 роки, і сина Коннора. Йому вже 30 Після розлучення 2001 року діти залишилися з батьком і останніми роками вони практично не спілкуються зі своєю знаменитою матір'ю, оскільки вони сповідують саєнтологію, як і їхній батько, а Ніколь — ні.

Через п'ять років після розлучення з Кідман Круз одружився з акторкою Кеті Голмс, яка народила йому доньку Сурі у квітні 2006 року. Вона є єдиною рідною дитиною зірки й донині.

Спочатку Том дуже радів появі дівчинки і як один із найвпливовіших адептів саєнтології, мріяв навернути її до цієї віри, проти чого виступила Кеті.

У результаті пара розлучилася 2012 року, і відтоді актор практично зник із життя Сурі, якій виповнилося 19.

Дівчина звикла жити без батька, але у неї дуже близькі стосунки з матір'ю. Вона виросла в Нью-Йорку, закінчила середню школу Ла Гуардія в червні 2024 року і вступила до Університету Карнегі-Меллона в Пенсільванії.

Перші роки життя Сурі батько був поруч із нею Фото: Getty Images

Нещодавно стало відомо, що Сурі вирішила не використовувати прізвище батька і підписується як Сурі Ноель. Ноель – друге ім'я Кеті Холмс.

Однак деякі джерела вважають, що актор може спробувати зблизитися з донькою і спробувати знову долучити її до своєї релігії. Акторка Лія Реміні, яка пішла із саєнтології, вважає, що Голмс має бути обережною, кажучи: "Я впевнена, що загальний план [Круза] полягає в тому, щоб почекати, доки Сурі подорослішає, щоб він міг заманити її до саєнтології і подалі від її матері".

Сурі Круз дуже близька зі своєю матір'ю Кеті Холмс Фото: Getty

Раніше Фокус писав, який вигляд має прийомний син Тома Круза, а також розповідав, що актор шукає шляхи примирення з дочкою.