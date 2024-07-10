Том Круз досі планує заманити доньку Сурі у свою релігію

Багато років голлівудський актор не бере участі в житті своєї спадкоємиці. Її виховувала колишня дружина Круза Кеті Голмс.

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Американський актор Том Круз досі сподівається заманити свою єдину біологічну доньку Сурі в саєнтологію. Про це пише Daily Mail.

Спадкоємиця голлівудської знаменитості та його колишньої дружини Кеті Голмс вирушила до Університету Карнегі-Меллона в Піттсбурзі, штат Пенсільванія, щоб вивчати моду, після того, як закінчила школу.

Протягом багатьох років Том не бере участі в житті єдиної біологічної доньки, яку виховувала весь цей час мама. Том лише платив аліменти. Найбільшою проблемою у стосунках рідних людей стала прихильність Круза саєнтології, до якої Кеті з донькою не хотіли долучатися.

Сурі Круз Фото: Скріншот

Проте наразі Сурі 18 років, тому деякі джерела вважають, що актор може спробувати зблизитися з донькою та спробувати знову долучити її до своєї релігії. Акторка Лія Реміні, яка пішла із саєнтології, вважає, що Голмс повинна бути обережною, кажучи: "Я впевнена, що загальний план [Круза] полягає в тому, щоб почекати, поки Сурі подорослішає, щоб він міг заманити її в саєнтологію та подалі від її матері".

Втім, останні дії Сурі демонструють майже тотальне відчуження від батька.

Кеті Голмс з донькою Сурі Фото: Getty Images

На випуску зі школи вона називалася "Сурі Ноель" — Ноель — друге ім’я Кеті Голмс.

Нагадаємо, як виглядає прийомний син Тома Круза.

Також Фокус писав про бойфренда Сурі Круз.