Том Круз до сих пор планирует заманить дочь Сури в свою религию

Много лет голливудский актер не принимает участия в жизни своей наследницы. Ее воспитывала бывшая жена Круза Кэти Холмс.

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Американский актер Том Круз до сих пор надеется заманить свою единственную биологическую дочь Сури в сайентологию. Об этом пишет Daily Mail.

Наследница голливудской знаменитости и его бывшей жены Кэти Холмс отправилась в Университет Карнеги-Меллона в Питтсбурге, штат Пенсильвания, чтобы изучать моду, после того, как окончила школу.

На протяжении многих лет Том не участвует в жизни единственной биологической дочери, которую воспитывала все это время мама. Том только платил алименты. Самой большой проблемой в отношениях родных людей стала приверженность Круза сайентологии, к которой Кэти с дочерью не хотели приобщаться.

Сури Круз Фото: скріншот

Однако сейчас Суре 18 лет, поэтому некоторые источники считают, что актер может попытаться сблизиться с дочерью и попытаться снова приобщить ее к своей религии. Актриса Лия Ремини, которая ушла из сайентологии, считает, что Холмс должна быть осторожной, говоря: "Я уверена, что общий план [Круза] заключается в том, чтобы подождать, пока Сури повзрослеет, чтобы он мог заманить ее в сайентологию и подальше от ее матери".

Впрочем, последние действия Сури демонстрируют почти тотальное отчуждение от отца.

Кэти Холмс с дочерью Сури Фото: Getty Images

На выпуске из школы она называлась "Сури Ноэль" — Ноэль — второе имя Кэти Холмс.

Напомним, как выглядит приемный сын Тома Круза.

Также Фокус писал о бойфренде Сури Круз.