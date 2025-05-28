Том Круз тайно побывал в Финляндии: в чем причина (видео)

Голливудская суперзвезда прибыл в Пиетарсаари на своем частном самолете, чтобы осмотреть свою новую эксклюзивную яхту. И пробыл в Финляндии всего несколько часов.

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Об этом пишет Yle.

Том Круз тайно прибыл в Финляндию, чтоб полюбоваться на свою яхту

Ниина Сейккула была одной из немногих, кто встречался с Томом Крузом, когда он посетил Финляндию. Женщина работает супервайзером отдела наземного обслуживания аэропорта Коккола-Пиетарсаари. И говорит, что увидеть звезду фильмов "Миссия невыполнима" было сюрреалистично.

Круз, по ее словам, был очень вежлив и пожал ей руку, когда прибыл и когда улетал.

Хотя многие с подозрением отнеслись к этому визиту, были предприняты усилия, чтобы сохранить его в тайне от широкой общественности.

"У нас строгие обязательства по соблюдению конфиденциальности в отношении пассажиров частных рейсов, поэтому мы не можем заранее сказать, кто прилетит. В аэропорту много частных самолетов. Когда я узнала, что Круз впервые в Финляндии, мне было особенно приятно приветствовать его у нас", — говорит Сейккула.

Она сама не делала селфи, но актер не отказал тем, кто захотел с ним сфотографироваться.

"Том Круз был очень прямым, дружелюбным и жизнерадостным. Он замечал каждого, пожимал каждому руку и разговаривал со всеми. Встреча была чудесной и запоминающейся", - отметила Ниина.

Том Круз прибыл, чтобы посетить компанию по производству парусных яхт в Пиетарсаари. Производитель парусных лодок класса люкс Nautor никак не прокомментировал визит Круза, сославшись на конфиденциальность данных клиентов.

Журналист Маркус Лиллквист сказал, что видел палубу большого парусного судна. Также стало известно, что Том Круз прилетел с Багамских островов на самолете, а потом передвигался на вертолете.

Какую яхту заказал Том Круз в Финляндии

По слухам, в феврале Том Круз заказал у Nautor 108-футовую яхту (33 метра). В настоящее время судно находится в стадии строительства.

Том Круз заказал в Финляндии уникальную парусную яхту

Производитель лодок Nautor известен своими парусными лодками Swan. Их производят в Остроботнии с 1960-х годов, и самые крупные из них стоят десятки миллионов евро.

Яхта Круза стоит около 30 миллионов евро. Все яхты производятся индивидуально и на 100% экспортируются из Финляндии в другие страны.

Nautor не разглашает личности своих клиентов. Однако Бенни Бреннбака, главный операционный директор Nautor, говорит, что в целом внешний вид лодок сильно различается в зависимости от заказчика. Когда клиент заказывает лодку, проектирование начинается с интерьера.

Например, при выборе древесины клиенты часто отдают предпочтение дубу и тику.

Напомним, ходят слухи, что Том Круз встречается с актрисой Аной де Армас. Они не комментируют отношения, но их часто видят вместе.

Также Фокус писал, что Том Круз сорвал овации в Каннах, а в Лондоне удивил публику, появившись на крыше кинотеатра.