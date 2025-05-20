Том Круз впервые публично высказался об Ане де Армас

62-летний голливудский актер Том Круз очень скрытен во всем, что касается его личной жизни и отношений с женщинами, однако он тепло отозвался о коллеге по цеху Ане де Армас, с которой ему приписывают роман.

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Об этом пишет Hello.

На премьере "Миссия невыполнима: Финальная расплата" в Нью-Йорке он сказал:

"Ана де Армас – очень, очень талантливая, великолепная драматическая актриса, комик, огромные способности, быстро учится".

Восторженный отзыв Тома последовал после того, как Ана поделилась своим впечатлением от работы с Томом над несколькими предстоящими проектами во время выступления на Good Morning America.

Обсуждая свою роль в предстоящем спин-оффе "Джона Уика", "Балерине", актриса отметила:

"Это так весело. Мы определенно работаем над многими вещами. Это не один, а несколько проектов. С режиссерами Дагом Лайманом и Кристофером МакКуорри и, конечно, Томом. И я так взволнована".

Круз и Армас продолжали подогревать слухи о романе в течение последнего времени после нескольких совместных появлений. В апреле их заметили покидающими вертолет Тома после приземления в Лондоне, куда оба прилетели из Мадрида.

Их также сфотографировали во время ужина в День святого Валентина в лондонском Сохо, когда они вышли из ресторана с двумя сумками еды на вынос, прежде чем вместе сесть в такси.

Не так давно Ану связывали с Мануэлем Анидо Куэстой, пасынком кубинского президента Мигеля Диаса-Канеля Бермудеса, первого человека, который занимал и пост президента, и пост лидера Коммунистической партии Кубы со времен диктатуры братьев Кастро.

Ана де Армас Фото: Getty Images

Ни один из кубинцев не подтвердил роман, хотя их видели за поцелуями во время прогулки по Мадриду в ноябре 2024 года.

До Мануэля Ана три года встречалась с руководителем Tinder Полом Букадакисом. У нее также был роман с Беном Аффлеком. Они вместе работали на съемках психологического триллера "Глубокая вода" в конце 2019 года и начали встречаться в начале следующего года.

В январе 2021-го пара рассталась. Никто из них не комментировал причины расставания, но брат Бена, Кейси, сказал, что Ана – "просто самый милый, забавный, умный, обаятельный человек".

"Я думаю, у нее не возникнет проблем с тем, чтобы познакомиться с кем-то другим. Я думаю, что она – находка во всех отношениях. И я буду рядом, чтобы провести Бена через это. Но я не думаю, что у него возникнут какие-либо проблемы", – подчеркнул он.

Между тем, у Тома было множество громких романов за время его звездной карьеры, которая началась в 80-х. Актер был женат трижды: на Мими Роджерс с 1987 по 1990 год, Николь Кидман с 1990 по 2001 год и Кэти Холмс с 2006 по 2012 год.

У него трое детей от двух последних браков. Николь и Том усыновили дочь Беллу в 1992 году и сына Коннора – в 1995-м.

В 2006 году у них с бывшей женой Кэти родилась дочь Сури. После развода с актрисой Круз отдалился от дочери и не занимался ее воспитанием.

Ранее Фокус писал, что Том Круз сорвал овации в Каннах, а в Лондоне удивил публику, появившись на крыше кинотеатра. Он также анонсировал новые фильмы со своим участием.