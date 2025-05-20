Том Круз уперше публічно висловився про Ану де Армас

62-річний голлівудський актор Том Круз дуже потайливий в усьому, що стосується його особистого життя і стосунків з жінками, проте він тепло відгукнувся про колегу по цеху Ану де Армас, з якою йому приписують роман.

Related video

Про це пише Hello.

На прем'єрі "Місія нездійсненна: Фінальна розплата" в Нью-Йорку він сказав:

"Ана де Армас — дуже, дуже талановита, чудова драматична актриса, комік, величезні здібності, швидко вчиться".

Захоплений відгук Тома з'явився після того, як Ана поділилася своїм враженням від роботи з Томом над кількома майбутніми проектами під час виступу на Good Morning America.

Обговорюючи свою роль у майбутньому спін-оффі "Джона Віка", "Балерині", актриса зазначила:

"Це так весело. Ми безумовно працюємо над багатьма речами. Це не один, а кілька проєктів. З режисерами Дагом Лайманом і Крістофером МакКуоррі та, звісно, Томом. І я так схвильована".

Круз і Армас продовжували підігрівати чутки про роман протягом останнього часу після кількох спільних появ. У квітні їх помітили покидаючими вертоліт Тома після приземлення в Лондоні, куди обидва прилетіли з Мадрида.

Їх також сфотографували під час вечері в День святого Валентина в лондонському Сохо, коли вони вийшли з ресторану з двома сумками їжі на винос, перш ніж разом сісти в таксі.

Не так давно Ану пов'язували з Мануелем Анідо Куестою, пасинком кубинського президента Мігеля Діаса-Канеля Бермудеса, першої людини, яка обіймала і посаду президента, і посаду лідера Комуністичної партії Куби з часів диктатури братів Кастро.

Ана де Армас Фото: Getty Images

Жоден із кубинців не підтвердив роман, хоча їх бачили за поцілунками під час прогулянки Мадридом у листопаді 2024 року.

До Мануеля Ана три роки зустрічалася з керівником Tinder Полом Букадакісом. У неї також був роман із Беном Аффлеком. Вони разом працювали на зйомках психологічного трилера "Глибока вода" наприкінці 2019 року і почали зустрічатися на початку наступного року.

У січні 2021-го пара розлучилася. Ніхто з них не коментував причини розставання, але брат Бена, Кейсі, сказав, що Ана — "просто наймиліша, найкумедніша, найрозумніша, найчарівніша людина".

"Я думаю, у неї не виникне проблем із тим, щоб познайомитися з кимось іншим. Я думаю, що вона — знахідка в усіх відношеннях. І я буду поруч, щоб провести Бена через це. Але я не думаю, що в нього виникнуть якісь проблеми", — наголосив він.

Між тим, у Тома було безліч гучних романів за час його зіркової кар'єри, яка почалася у 80-х. Актор був одружений тричі: з Мімі Роджерс з 1987 до 1990 року, Ніколь Кідман з 1990 до 2001 року і Кеті Холмс з 2006 до 2012 року.

У нього троє дітей від двох останніх шлюбів. Ніколь і Том усиновили доньку Беллу 1992 року і сина Коннора — 1995-го.

У 2006 році у них із колишньою дружиною Кеті народилася дочка Сурі. Після розлучення з актрисою Круз віддалився від доньки і не займався її вихованням.

Раніше Фокус писав, що Том Круз зірвав овації в Каннах, а в Лондоні здивував публіку, з'явившись на даху кінотеатру. Він також анонсував нові фільми зі своєю участю.