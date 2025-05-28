Том Круз таємно побував у Фінляндії: у чому причина (відео)

Голлівудська суперзірка прибув у Пієтарсаарі на своєму приватному літаку, щоб оглянути свою нову ексклюзивну яхту. І пробув у Фінляндії всього кілька годин.

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Про це пише Yle.

Том Круз таємно прибув до Фінляндії, щоб помилуватися на свою яхту

Нііна Сейккула була однією з небагатьох, хто зустрічався з Томом Крузом, коли він відвідав Фінляндію. Жінка працює супервайзером відділу наземного обслуговування аеропорту Коккола-Пієтарсаарі. І каже, що побачити зірку фільмів "Місія нездійсненна" було сюрреалістично.

Круз, за її словами, був дуже ввічливий і потиснув їй руку, коли прибув і коли відлітав.

Хоча багато хто з підозрою поставився до цього візиту, було зроблено зусилля, щоб зберегти його в таємниці від широкої громадськості.

"У нас суворі зобов'язання щодо дотримання конфіденційності стосовно пасажирів приватних рейсів, тому ми не можемо заздалегідь сказати, хто прилетить. В аеропорту багато приватних літаків. Коли я дізналася, що Круз уперше у Фінляндії, мені було особливо приємно вітати його в нас", — каже Сейккула.

Вона сама не робила селфі, але актор не відмовив тим, хто захотів з ним сфотографуватися.

"Том Круз був дуже прямим, доброзичливим і життєрадісним. Він помічав кожного, потискав кожному руку і розмовляв з усіма. Зустріч була чудовою і такою, що запам'ятовується", — зазначила Нііна.

Том Круз прибув, щоб відвідати компанію з виробництва вітрильних яхт у Пієтарсаарі. Виробник вітрильних човнів класу люкс Nautor ніяк не прокоментував візит Круза, пославшись на конфіденційність даних клієнтів.

Журналіст Маркус Ліллквіст сказав, що бачив палубу великого вітрильного судна. Також стало відомо, що Том Круз прилетів із Багамських островів літаком, а потім пересувався на вертольоті.

Яку яхту замовив Том Круз у Фінляндії

З чуток, у лютому Том Круз замовив у Nautor 108-футову яхту (33 метри). Наразі судно перебуває на стадії будівництва.

Том Круз замовив у Фінляндії унікальну вітрильну яхту

Виробник човнів Nautor відомий своїми вітрильними човнами Swan. Їх виробляють в Остроботнії з 1960-х років, і найбільші з них коштують десятки мільйонів євро.

Яхта Круза коштує близько 30 мільйонів євро. Усі яхти виробляються індивідуально і на 100% експортуються з Фінляндії в інші країни.

Nautor не розголошує особистості своїх клієнтів. Однак Бенні Бреннбака, головний операційний директор Nautor, каже, що загалом зовнішній вигляд човнів сильно різниться залежно від замовника. Коли клієнт замовляє човен, проектування починається з інтер'єру.

Наприклад, при виборі деревини клієнти часто віддають перевагу дубу і тику.

Нагадаємо, ходять чутки, що Том Круз зустрічається з актрисою Аною де Армас. Вони не коментують стосунки, але їх часто бачать разом.

Також Фокус писав, що Том Круз зірвав овації в Каннах, а в Лондоні здивував публіку, з'явившись на даху кінотеатру.