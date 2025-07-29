Том Круз потанцював на концерті Oasis, які називали його "сволотою": перемир'я після скандалу

Голлівудський актор Том Круз з'явився на концерті Oasis у Лондоні, попри багаторічну публічну образу з боку учасників гурту. Присутність зірки стала несподіванкою, враховуючи давні колючі коментарі від Ліама та Ноеля Галлахерів.

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Як пише Variety, легенда Голлівуду Том Круз відвідав концерт культового британського гурту Oasis на лондонському стадіоні "Вемблі", попри давню історію конфлікту. Ця подія стала не лише світською сенсацією, а й символом, що старі образи – не завжди вічні.

На початку 2000-х лідери гурту – брати Ноель і Ліам Галлахери – дозволяли собі різкі випади на адресу Круза. У документальному фільмі "Lord Don't Slow Me Down", знятому Бейлі Волшем у 2007 році, Ноель прямо перед камерою назвав актора "маленьким покидьком", стверджуючи, що "він не знявся в жодному хорошому фільмі". Ліам підхопив цей настрій: "Я ненавиджу Тома Круза. Покидька. Як і Майкла Оуена".

Втім, з часом пристрасті дещо вщухли. У 2009 році, коли Круз і Ліам випадково зустрілись у готелі в Берліні, між ними, за чутками, стався короткий, але доволі мирний діалог. Актор, жартуючи, нагадав, що у згаданому документальному фільмі Ліам усе ж похвалив одну стрічку – "Коктейль". Чоловіки нібито потиснули один одному руки й розійшлися без конфлікту.

На концерті у "Вемблі" Том Круз з'явився в натовпі зірок. Окрім нього, на шоу також були помічені співачка Дуа Ліпа й актор Каллум Тернер. Це був один із аншлагових виступів в межах світового туру Oasis, який став першим після 16-річної паузи.

За інформацією NME, тур розпочався в Кардіффі, а після лондонської частини гурт виступатиме в Единбурзі та Дубліні. У серпні колектив вирушить до Північної Америки, зокрема завітає до Торонто, Чикаго, Лос-Анджелеса та Мехіко. На вересень заплановане повернення до Лондона з двома додатковими шоу, після чого Oasis поїдуть у гастролі до Південної Кореї, Японії, Австралії та країн Південної Америки.

Гурт Oasis став відомим у 1990-х, але через конфлікти між братами Галлахерами розпався у 2009 році. Публічні сварки, образи й рок-н-рольні скандали зробили їх фігурами не менш гучними, ніж їхня музика. Возз’єднання стало несподіванкою для фанатів по всьому світу.

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