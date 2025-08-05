Маракаси після виступу Oasis спричинили бійку в натовпі: є травмована фанатка (фото)

Після концерту гурту Oasis у Лондоні спалахнула бійка через маракаси, які Ліам Галлахер кинув у натовп. Двоє чоловіків намагалися відібрати сувенір у фанатки та травмували її.

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Як повідомляє Daily Mail, на концерті Oasis у Лондоні сталася бійка через маракаси Ліама Галлахера, які музикант кинув у натовп після виступу. Двоє чоловіків травмували фанатку, що впіймала інструмент, намагаючись відібрати його.

Постраждала — 42-річна Шанталь Арпіно з Чешема, яка відвідала концерт із партнером. Після завершення виступу на стадіоні "Вемблі" музикант Ліам Галлахер кинув маракаси у натовп, і Шанталь, яка стояла в 11-му ряду, зуміла їх впіймати. Проте за кілька секунд до неї підскочили двоє чоловіків, які почали силоміць виривати інструмент.

За словами жінки, нападники тиснули їй на руки, встромляли нігті, намагалися вивернути пальці й фактично притиснули її до землі. Внаслідок цього вона отримала глибокі подряпини та синці, зокрема на ногах.

Фотографії групи людей, ймовірно з тими ж маракасами, з'явилися у Facebook. Один із чоловіків, підписаний як Адам Ворвік, похизувався, що вони нібито планують продати сувенір, щоб придбати ще квитки на концерти. Проте наразі невідомо, чи саме ці люди нападали на Шанталь.

Жінка звернулася до користувачів соцмереж із проханням "не поводитися як звірі", навіть у розпал емоцій. У коментарях багато хто висловив обурення побаченим, назвавши поведінку нападників неприйнятною.

Попри ситуацію, Шанталь зазначила, що загалом вечір їй сподобався, але інцидент затьмарив позитивні враження.

Виступ Oasis на "Вемблі" зібрав близько 90 тисяч глядачів.

Як повідомляв Фокус, Том Круз потанцював на концерті Oasis, які називали його "сволотою".

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