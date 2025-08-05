"Божевільне відео": Ед Ширан анонсував нову спільну роботу з зіркою "Гаррі Поттера" (відео)

Вже 7 серпня вийде нова "зла" пісня англійського виконавця Еда Ширана. У кліпі на неї знявся британський актор Руперт Ґрінт, відомий глядачам у ролі Рона Візлі з легендарної серії фільмів про Гаррі Поттера.

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"Ми натискаємо кнопку відтворення на "A Little More"", — написав співак у соцмережі X 4 серпня.

Поки до перегляду доступний лише трейлер

На YouTube можна переглянути короткий трейлер відеороботи. Її публікація запланована на 18:00 7 серпня.

Також вже було опубліковане прев’ю пісні "A Little More", яке триває 33 секунди.

Прев'ю нової пісні

"14 років потому ми з Рупертом Ґрінтом возз'єдналися. Після написання пісні у мене з'явилася ця дика ідея, і, на щастя, Руперт був готовий до неї. Це абсолютно божевільне відео на дуже оптимістичну, веселу, але злу пісню. Думаю, вона стане улюбленою піснею багатьох людей з альбому "Play". Реліз у четвер, слідкуйте за нашими новинками", — зазначив Ширан у Facebook.

В американському музичному виданні Billboard уточнили, що "Play" — це майбутній альбом "Play" співака. Говорячи про "возз’єднання", він посилається на попередню спільну роботу з Ґрінтом. 14 років тому актор зіграв у кліпі на пісню "Lego House" Ширана, виконавши роль сталкера.

Попередня спільна робота Ширана і Ґрінта вийшла у 2011 році

У ЗМІ припустили, що нове відео продовжить минулу історію. Герой, якого грає Ґрінт, за сюжетом вийде з в’язниці та почне згадувати свої злочини.

Зазначається, що Ширан і Ґрінт роками висміювали свою схожість, яку, зокрема, підкреслює руде волосся. У попередній спільній роботі йшлося про нав’язливого шанувальника співака.

Нагадаємо, на концерті Oasis у Лондоні сталася бійка через маракаси, які музикант кинув у натовп. Інструмент впіймала жінка, але двоє чоловіків вирішили його відібрати.

1 серпня американський співак і актор Джастін Тімберлейк заявив, що у нього діагностували хворобу Лайма. Він зізнався, що відчував "сильний біль" на сцені, але діагноз став для нього шоком.