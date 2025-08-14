Продовження історії "Венздей" на екранах: коли чекати нові епізоди 2 сезону

Другий сезон серіалу "Венздей" з Дженною Ортегою у головній ролі та режисером Тімом Бертоном повертається на Netflix майже через три роки. Перша частина вже доступна, а друга вийде 3 вересня.

Як пише видання Forbes, серіал створений Альфредом Гофом та Майлзом Мілларом і присвячений Венздей Аддамс із "Сімейки Аддамс". Прем’єра другої частини сезону, епізоди 1–4, відбулася раніше, а фінальні епізоди 5–8 глядачі побачать у вересні.

Рішення розділити сезон на дві частини запропонував Netflix, а творці шоу його підтримали. За їхніми словами, це дозволяє зробити перший блок епізодів завершеним і водночас зберегти інтригу для другої частини. Кульмінація четвертого епізоду, як і в першому сезоні, стає яскравим моментом із великим кліфгенгером, який тримає глядачів у напрузі.

Зокрема, Альфред Гоф пояснив, що розділення сезону дало можливість змінити сюжетну структуру таємниці.

"Я думаю, це дозволило нам зробити те, що ми й так хотіли зробити, – змінити інтригу в сюжеті. Ми не хотіли, щоб глядачі чекали до кінця восьмого епізоду, щоб дізнатися, хто ж все-таки вбивця. Ми хотіли, щоб все стало зрозуміло вже в перших чотирьох епізодах. Отже, ви отримуєте це, а потім серіал переростає в щось більше. Як ви побачите в кінці, всі таємниці розкриваються", — пояснив він.

Натомість Майлз Міллар додав, що творці прагнули уникнути повторів і завжди дивувати глядачів несподіваними поворотами.

Видання пояснює, що таке розділення сезонів не рідкість для Netflix. Наприклад, шостий сезон "Кобра Кай" виходив частинами, а п’ятий сезон "Дивних див" також буде розтягнутий, хоча очікування між блоками епізодів буде меншим.

Загалом, другий сезон "Венздей" продовжує історію Венздей Аддамс, яка нишпорить у готичних залах Академії Невермор, стикаючись з новими ворогами, друзями та старими супротивниками. За анотацією, вона занурюється у нову моторошну надприродну таємницю, озброєна гострим гумором та незворушним шармом.

Ба більше, у другому сезоні знімаються Стів Бушемі, Кетрін Зета-Джонс, Емма Майєрс, Джой Санді та багато інших. Серед запрошених зірок першої частини — Джоанна Ламлі, Тандіве Ньютон, Джеймі Макшейн, Гейлі Джоел Осмент та Крістофер Ллойд.

Нагадаємо, що ютуберка Ніка Рогова висловила критику на адресу другого сезону "Венздей" через використання музичного твору російського композитора Сергія Прокоф’єва в одній зі сцен. Глядачі в коментарях також звернули увагу на згадки російського письменника Льва Толстого в епізодах.

Також Фокус писав, що з 6 серпня на Netflix стали доступні нові епізоди серіалу "Венздей" з українським дубляжем. Головна акторка Дженна Ортега обіцяє українським глядачам ще більше монстрів і темної атмосфери.