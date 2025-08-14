Во втором сезоне популярного сериала Netflix "Венздей" звучит композитор Сергей Прокофьев. В первой серии Венздей Аддамс играет на виолончели "Танец рыцарей" из балета "Ромео и Джульетта", одно из самых известных классических музыкальных произведений в мире.

В сети сразу началась волна возмущения, ведь Прокофьев российский музыкант. Впрочем, Фокус рассказывает, кем он был на самом деле.

Отрывок из второго сезона "Венздей"

Кто такой Сергей Прокофьев

Россияне радуются, что у "Венздей" звучит "русский композитор". Впрочем, дирижер родился и до 13 лет жил в селе Сонцевка Донецкой области и в его честь назван Донецкий аэропорт. Более того, на современном гербе Сонцовки, которая сейчас оккупирована россиянами, изображены клавиши фортепиано как дань памяти всемирно известному композитору. С декабря 2024 года родное село Прокофьева находится в российской оккупации.

Проект "Кинологические вечерницы" напоминает, что в 40-х годах россияне признали Сергея Прокофьева врагом народа, а его жену на 20 лет отправили в лагеря. Она вернулась уже после смерти Сталина и своего мужа.

Сам Прокофьев называл себя русским композитором, поэтому его так и воспринимают в мире.

Украинцы неоднозначно отреагировали на эту информацию:

"Прокофьев — русский композитор. У нас достаточно забытых, малоизвестных и утраченных из памяти гениальных художников, чтобы интересоваться ими, не притягивая за уши Прокофьева по месту рождения".

"Зная Бертона и его любовь к русской литературе, то он втиснул эту композицию с мыслью, что он русский композитор, а не украинский".

"Стоит подчеркнуть, что Прокофьев себя украинцем не считал и подчеркивал, что является московитским композитором. Так зачем нам это? Многие оккупанты родились на наших оккупированных территориях, некий повод для гордости".

