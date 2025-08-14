У другому сезоні популярного серіалу Netflix "Венздей" звучить композитор Сергій Прокоф'єв. У першій серії Венздей Аддамс грає на віолончелі "Танець лицарів" з балету "Ромео і Джульєтта", один із найвідоміших класичних музичних творів у світі.

Related video

У мережі одразу почалася хвиля обурення, адже Прокофʼєв російський музикант. Втім, Фокус розповідає, ким він був насправді.

Уривок з другого сезону "Венздей"

Хто такий Сергій Прокофʼєв

Росіяни радіють, що у "Венздей" звучить "русский композитор". Втім, диригент народився і до 13 років жив у селі Сонцівка Донецької області і на його честь названий Донецький аеропорт. Ба більше, на сучасному гербі Сонцівки, яка наразі окупована росіянами, зображені клавіші фортепіано як данина памʼяті всесвітньо відомому композитору. З грудня 2024 рідне село Прокофʼєва перебуває в російській окупації.

Проєкт "Кінологічні вечорниці" нагадує, що в 40-х роках росіяни визнали Сергія Прокоф'єва ворогом народу, а його дружину на 20 років відправили в табори. Вона повернулася вже після смерті Сталіна та свого чоловіка.

Сам Прокоф'єв називав себе російським композитором, тому його так і сприймають у світі.

Сергій Прокофʼєв Фото: Вікіпедія

Українці неоднозначно відреагували на цю інформацію:

"Прокофʼєв — російський композитор. У нас достатньо забутих, маловідомих і втрачених з памʼяті геніальних мистців, щоби цікавитися ними, не притягуючи за вуха Прокофʼєва за місцем народження".

"Знаючи Бертона і його любов до російської літератури, то він втиснув цю композицію з думкою що він російський композитор, а не український".

"Варто підкреслити, що Прокоф'єв себе українцем не вважав і підкреслював, що є московитським композитором. То навіщо нам це? Чимало окупантів народились на наших окупованих територіях, такий собі привід для гордості".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

6 серпня Netflix офіційно випустив перші серії другого сезону серіалу "Венздей" з Дженною Ортегою у головній ролі.

Ортега звернулася до українців та пообіцяла ще більше монстрів і мороку.

Ба більше, Netflix показав усі найбільші прем'єри 2025 року в одному ролику.