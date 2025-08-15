Netflix показав новий трейлер "Венздей": глядачів очікує несподіваний сюрприз (відео)

На Netflix презентували трейлер другої частини нового сезону серіалу "Венздей". Ролик приголомшив фанатів неочікуваним поворотом — поверненням героїні, яка загинула у фіналі першого сезону.

У свіжому відео головна героїня прокидається після коми, спричиненої останньою битвою з Тайлером. На неї чекає сюрприз — поява директорки Вімс (Гвендолін Крісті), яка загинула у попередньому сезоні.

Перевтілившись у медсестру, вона звертається до Венздей з жартом:

"Прокидайся, сонечко! Готова до губчастої ванни?"

Також у ролику видно, як персонажка Дженни Ортеги зізнається Енід, що вони обидві стали мішенню Тайлера й планує йому протистояти. Подруга ж дорікає Венздей, що саме через неї злочинець утік. Неочікувано директорка Вімс стає на бік Енід, хоча та її не бачить.

У фіналі трейлера лунає загадковий голос схожий на Леді Гагу:

"Обережно, за все доведеться заплатити".

За інформацією медіа, артистка може зіграти у серіалі викладачку академії Невермор, яка проводить заняття з темних мистецтв.

2 сезон Венздей

У новому сезоні Венздей Аддамс разом із молодшим братом Пагслі продовжує своє навчання в академії Невермор. Творці вирішили приділити більше уваги стосункам головної героїні з її матір'ю — Мортішею Аддамс, яку зіграла Кетрін Зета-Джонс.

До акторського складу другого сезону повернулися Дженна Ортега, Кетрін Зета-Джонс, Луїс Гусман, Ісаак Ордоньєс та Емма Маєрс. До них приєдналися й нові актори: Тенді Ньютон, Стів Бушемі, Ноа Тейлор та співачка Леді Гага в епізодичній ролі.

