2-й сезон "Венздей": де дивитися фінал серіалу й що там покажуть (відео)

У середу, 3 вересня, на стримінговому сервісі Netflix офіційно вийшов фінал другого сезону серіалу "Венздей". Фанати з нетерпінням чекали, чим же закінчиться ця карколомна історія.

Продовження серіалу "Венздей" стало справжнім хітом під кінець цього літа. Глядачі з нетерпінням чекали від Netflix фінальних серій (4 завершальні епізоди) — і цей день настав. Отже, що цікавого нам показали, — дізнавався Фокус.

Фінал серіалу "Венздей"

Увага — далі можливі спойлери! Перша половина другого сезону закінчилась на досить драматичній ноті: Венздей у комі після нападу Гайда. Видіння про смерть подруги Енід ще небезпечніші, а над Невермором нависає нова загроза.

3 вересня на стримінговому сервісі Netflix офіційно вийшов фінал другого сезону "Венздей"

Творці серіалу попереджали, що завершальні епізоди будуть ще більш похмурі та готичні. На глядача чекає багато нових таємниць, союзів, зрад, зіркових камео та, зрештою, несподівана розв’язка.

Подробиці сюжету

Одна із ключових тем на початку — це стан Венздей після коми. Вона продовжує бачити страшні видіння і, як підтверджують джерела, в середині сезону впоратися з цим їй допоможе дух Ларісси Вімс (Директорка Невермору, яку вбили в 1-му сезоні) — вона буде для Венздей своєрідною провідницею.

Через вибух в корпорації LOIS у світ пробралась купа монстрів, в тому числі й Гайд, а це становить велику загрозу для Енід. Більшість цих створінь пов’язана саме з Адамсами через їхні діяння у минулому. Все це перетворить Невермор на місце битви, як Гоґвортс у фіналі "Гаррі Поттера".

Як і в першій частині, продовження присвячене родинним зв’язкам та стосункам Адамсів. До того ж у кадрі має з’явитися ще один родич, ім’я якого тримають у таємниці. Залишається велика інтрига: чи зможе Енід врятувати головну героїню та запобігти своєму ведінню. Також нам натякають, що у фіналі хтось із ключових героїв може загинути.

Поява Леді Гаги

Після прем’єри 1 сезону серіалу мережею неслися відео з танцем Венздей під пісню Lady Gaga — Bloody Mary.

Танець Венздей став дуже популярним у мережі Фото: Netflix

Аби догодити фанатам, творці анонсували участь співачки в другому сезоні: вона зіграє нову загадкову викладачку Невермору — Розалін Ротвуд! Також глядачі почують новий саундтрек — The Dead Dance.

Теорії фанатів

Перед виходом завершальних епізодів фанати активно ділились своїми теоріями стосовно фіналу. Серед цікавих версій:

Енід може стати ворогом.

Гайд лише відвертає увагу глядачів, а справжнім антагоністом може виявитися хтось з викладачів.

Легі Гага може бути не лише викладачкою, а й новим "ворогом у тіні".

Де дивитися "Венздей"?

Серіал вже доступний на стрімінговій платформі Netflix з українським дубляжем та субтитрами.

Серіали та фільми дуже швидко з’являються й на українських піратських платформах, де їх пропонують переглянути безплатно онлайн. Частину таких сайтів недавно заблокували за порушення авторських прав.

