Леді Гага у другому сезоні "Венздей": Netflix вперше показав, який вигляд буде мати зірка і кого зіграє

Леді Гага порадує своїх фанатів появою в другому сезоні популярного серіалу "Венздей". Друга частина серій вийде вже 3 вересня.

Related video

Netflix опублікував перший кадр з американською співачкою та акторкою Леді Гагою, яка приєдналася до акторського складу другого сезону серіалу "Венздей". Світлину показали на офіційній сторінці стрімінгового сервісу в Instagram.

Відомо, що артистка виконає епізодичну роль директорки школи Невермор на ім’я Розалін Ротвуд.

На фото Леді Гага постає з довгим білим волоссям і світлими бровами. Особливої уваги додає деталь — на її плечі сидить "Річ", легендарна рука та вірний друг головної героїні серіалу.

"Втілення отрути. Леді Гага в ролі Розалін Ротвуд", — зазначено в описі до кадру.

Леді Гага в ролі Розалін Ротвуд Фото: Netflix

Серіал Венздей другий сезон

У новому сезоні Венздей Аддамс разом із молодшим братом Пагслі продовжує своє навчання в академії Невермор. Творці вирішили приділити більше уваги стосункам головної героїні з її матір'ю — Мортішею Аддамс, яку зіграла Кетрін Зета-Джонс.

До акторського складу другого сезону повернулися Дженна Ортега, Кетрін Зета-Джонс, Луїс Гусман, Ісаак Ордоньєс та Емма Маєрс. До них приєдналися й нові актори: Тенді Ньютон, Стів Бушемі, Ноа Тейлор та співачка Леді Гага в епізодичній ролі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, Дженна Ортега звернулась до українців.