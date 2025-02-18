"Як мило": Леді Гага відреагувала на кавер свого хіта від української школярки (відео)

Дівчинка заспівала трек Abracadabra, реліз якого відбувся 16 лютого.

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Леді Гага прокоментувала відео, де школярка з України виконує її новий хіт Abracadabra. Про це пише "Суспільне. Культура".

Відео Олени та її учениці стало вірусним

Леді Гага звернула увагу на кавер, записаний викладачкою вокалу з Рівного Оленою Українець разом з її ученицею. Співачка залишила короткий, але теплий коментар: "Як мило".

Після репосту на сторінці Леді Гаги відео зібрало майже 9 мільйонів переглядів.

Кліп Леді Гаги на пісню "Абракадабра"

Відео з виконанням хіта поширила викладачка з вокалу дівчинки. Олена Українець розповіла, що викладає вже близько 13 років. Спочатку це були індивідуальні заняття. У 2020 році вона відкрила школу вокалу.

Хоча відео з кавером на "Абракадабру" стало дуже популярним у соцмережах, Олена Українець розповіла, що таке відбувається доволі часто.

Викладачка відзначила відреагувала на репост від Леді Гаги

"Спочатку це було шоком, але з часом стало звичайною справою. Ми регулярно отримуємо сотні тисяч переглядів, а деякі ролики набирають десятки мільйонів... Відео, де моя учениця виконує пісню Si Ai виконавиці Tanya, набрало більше ніж 30 млн переглядів, а урок із піснею Bam bam Misha Miller — понад 20 млн", — розповіла викладачка.

Вона зазначила, що експресивна манера викладання, як у ролику на пісню Леді Гаги, підходить не всім учням.

"Дехто потребує більш м'якого підходу, особливо якщо вони тільки починають або мають певні комплекси. Проте загалом я дуже емоційна людина, і це відбивається в моєму викладанні", — зізналася Олена.

Нагадаємо, раніше спільна пісня Леді Ґаґи та Бруно Марса "Die With a Smile" ("Померти з посмішкою") набрала 1 мільярд прослуховувань за три місяці. Таким чином хіт встановив рекорд на стримінговому сервісі Spotify.