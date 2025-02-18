"Как мило": Леди Гага отреагировала на кавер своего хита от украинской школьницы (видео)

Девочка спела трек Abracadabra, релиз которого состоялся 16 февраля.

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Леди Гага прокомментировала видео, где школьница из Украины исполняет ее новый хит Abracadabra. Об этом пишет "Суспільне. Культура".

Видео Елены и ее ученицы стало вирусным

Леди Гага обратила внимание на кавер, записанный преподавательницей вокала из Ровно Еленой Украинец вместе с ее ученицей. Певица оставила краткий, но теплый комментарий: "Как мило".

После репоста на странице Леди Гаги видео собрало почти 9 миллионов просмотров.

Клип Леди Гаги на песню "Абракадабра"

Видео с исполнением хита распространила преподавательница по вокалу девочки. Елена Украинец рассказала, что преподает уже около 13 лет. Сначала это были индивидуальные занятия. В 2020 году она открыла школу вокала.

Хотя видео с кавером на "Абракадабру" стало очень популярно в соцсетях, Елена Украинец рассказала, что такое происходит довольно часто.

Преподавательница отметила отреагировала на репост от Леди Гаги

"Поначалу это было шоком, но со временем стало обычным делом. Мы регулярно получаем сотни тысяч просмотров, а некоторые ролики набирают десятки миллионов… Видео, где моя ученица исполняет песню Si Ai исполнительницы Tanya, набрало более 30 млн просмотров, а урок с песней Bam bam Misha Miller – более 20 млн", — рассказала преподавательница.

Она отметила, что экспрессивная манера преподавания, как в ролике на песню Леди Гаги, подходит не всем ученикам.

"Некоторые нуждаются в более мягком подходе, особенно если они только начинают или имеют определенные комплексы. Однако в целом я очень эмоциональный человек, и это отражается в моем преподавании", — призналась Елена.

Напомним, ранее совместная песня Леди Гаги и Бруно Марса "Die With a Smile" ("Умереть с улыбкой") набрала 1 миллиард прослушиваний за три месяца. Таким образом хит установил рекорд на стриминговом сервисе Spotify.