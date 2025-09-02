Леди Гага во втором сезоне "Венздей": Netflix впервые показал, как будет выглядеть звезда и кого сыграет

Леди Гага порадует своих фанатов появлением во втором сезоне популярного сериала "Венздей". Вторая часть серий выйдет уже 3 сентября.

Netflix опубликовал первый кадр с американской певицей и актрисой Леди Гагой, которая присоединилась к актерскому составу второго сезона сериала "Венздей". Фотографию показали на официальной странице стримингового сервиса в Instagram.

Известно, что артистка исполнит эпизодическую роль директора школы Невермор по имени Розалин Ротвуд.

На фото Леди Гага предстает с длинными белыми волосами и светлыми бровями. Особого внимания добавляет деталь — на ее плече сидит "Рич", легендарная рука и верный друг главной героини сериала.

"Воплощение яда. Леди Гага в роли Розалин Ротвуд", — указано в описании к кадру.

Леди Гага в роли Розалин Ротвуд Фото: Netflix

Сериал Венздей второй сезон

В новом сезоне Венздей Аддамс вместе с младшим братом Пагсли продолжает свое обучение в академии Невермор. Создатели решили уделить больше внимания отношениям главной героини с ее матерью — Мортишей Аддамс, которую сыграла Кэтрин Зета-Джонс.

В актерский состав второго сезона вернулись Дженна Ортега, Кэтрин Зета-Джонс, Луис Гусман, Исаак Ордоньес и Эмма Майерс. К ним присоединились и новые актеры: Тенди Ньютон, Стив Бушеми, Ноа Тейлор и певица Леди Гага в эпизодической роли.

