Одна деталь, яку помітили лише уважні глядачі у фільмі "Гаррі Поттер і таємна кімната" (фото)

Уважні фанати кіно звернули увагу на малопомітну, але цікаву деталь у фільмі "Гаррі Поттер і таємна кімната" — у машині, на якій Гаррі та Рон летять до Гоґвортсу, немає підголівників. І це не випадковість, а типова практика у світі кіновиробництва.

Як пояснив кіноман Рівз Коннеллі, знімальні групи часто знімають підголівники та дзеркала заднього виду з автомобілів, аби камера могла краще "бачити" акторів на задньому сидінні, пише Mirror.

"У фільмах та серіалах зазвичай прибирають підголівники, бо вони перекривають обличчя акторів у кадрі. Дзеркала також часто знімають із тієї ж причини", — розповів він у своєму відео в Instagram.

Гаррі і Візлі у знаменитій синій машині "Форд Англія" Фото: скриншот

При цьому Коннеллі наголосив, що це не створює небезпеки — актори рідко справді керують машинами. Найчастіше транспортом керують каскадери, які сидять у спеціальній установці поверх автомобіля, тоді як актори можуть зосередитися на грі.

Ба більше, для сцен із перевертанням авто акторів фіксують спеціальною перекладиною, а саму "машину" закріплюють на обертовій платформі, щоб створити ефект реального трюку.

Подібні хитрощі застосовують і в інших сценах — наприклад, коли актор не вміє їздити верхи, його "кінь" може виявитися електричним симулятором, який просто імітує рухи тварини.

Тож наступного разу, переглядаючи "Гаррі Поттера", придивіться уважніше — можливо, ви теж помітите те, що приховує магія кіно.

