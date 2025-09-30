Королевские фанаты Гарри Поттера: Кейт Миддлтон повела детей на съемки долгожданного сериала (фото)

В Виндзорском Большом парке, рядом с поместьем Forest Lodge, где недавно поселились принц Уильям и Кейт Миддлтон, построили станцию Хогсмид и часть декораций для нового телесериала о Гарри Поттере. Именно сюда герцог и герцогиня Уэльские привели своих детей — принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

Кейт вместе с детьми побывала на съемочной площадке, где происходила работа над отдельными сценами, 26 сентября. Юные зрители встретились с актерами, в частности с 11-летним Домиником Маклафлином, который исполняет роль Гарри Поттера, а также пообщались с режиссером. Для наследников королевской семьи, которые являются большими поклонниками франшизы, это стало настоящим праздником, пишет Daily Mail.

Особенно запомнился вечер семилетнему принцу Луи. Ему разрешили совершить короткую поездку на "Хогвартском экспрессе" по рельсам длиной около полумили, проложенным среди леса неподалеку от резиденции семьи.

Кейт Миддлтон с семьей Фото: Instagram

"Это было очень особенное посещение. Кейт и дети познакомились с актерами и режиссером. Для Луи осуществилась детская мечта — он даже проехался в локомотиве рядом с машинистом", — сообщил источник The Mail on Sunday.

Накануне семья уже посещала съемочную площадку, стоимость которой оценивается в £4 миллиона. Декорации созданы для того, чтобы воссоздать атмосферу Шотландских высокогорий, описанных в серии книг Джоан Роулинг. После предыдущего визита Уильям и Кейт получили приглашение вернуться на настоящие съемки, чем и воспользовались в конце недели.

