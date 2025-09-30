Королівські фанати Гаррі Поттера: Кейт Міддлтон повела дітей на зйомки довгоочікуваного серіалу (фото)

У Віндзорському Великому парку, поруч із маєтком Forest Lodge, де нещодавно оселилися принц Вільям та Кейт Міддлтон, збудували станцію Гоґсмід та частину декорацій для нового телесеріалу про Гаррі Поттера. Саме сюди герцог і герцогиня Уельські привели своїх дітей — принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї.

Кейт разом із дітьми побувала на знімальному майданчику, де відбувалася робота над окремими сценами, 26 вересня. Юні глядачі зустрілися з акторами, зокрема з 11-річним Домініком Маклафліном, який виконує роль Гаррі Поттера, а також поспілкувалися з режисером. Для спадкоємців королівської родини, які є великими шанувальниками франшизи, це стало справжнім святом, пише Daily Mail.

Особливо запам’ятався вечір семирічному принцу Луї. Йому дозволили здійснити коротку поїздку на "Гоґвортському експресі" колією довжиною близько пів милі, прокладеною серед лісу неподалік від резиденції родини.

Кейт Міддлтон з сім'єю Фото: Instagram

"Це було дуже особливе відвідування. Кейт і діти познайомилися з акторами та режисером. Для Луї здійснилася дитяча мрія — він навіть проїхався у локомотиві поруч із машиністом", — повідомило джерело The Mail on Sunday.

Напередодні родина вже відвідувала знімальний майданчик, вартість якого оцінюється у £4 мільйони. Декорації створені для того, щоб відтворити атмосферу Шотландських високогір’їв, описаних у серії книжок Джоан Роулінґ. Після попереднього візиту Вільям та Кейт отримали запрошення повернутися на справжні зйомки, чим і скористалися наприкінці тижня.

