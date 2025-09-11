У фартусі та з пучком: Кейт Міддлтон попрацювала на родинній фабриці

У четвер, 11 вересня, вранці принцеса Уельська здійснила дві окремі поїздки, кожна з яких має для неї особливе особисте значення. Спершу Кейт побувала на фабриці Sudbury Silk Mills у Саффолку, а згодом поїхала до графства Кент, де завітала на підприємство Marina Mill у Кукстоні.

У Кенсінгтонському палаці наголосили, що ці візити покликані відзначити унікальну майстерність та креативність британських виробників текстилю. Там підкреслили, що принцеса вже давно підтримує галузь, адже вважає її важливою складовою культурного й творчого обличчя Великої Британії, пише Express.

Принцеса Кейт відвідала ткацькі фабрики з родинною історією

Інтерес Кейт до моди та тканин має глибоке коріння: її прадід Ноел Міддлтон був директором компанії William Lupton & Co, що спеціалізувалася на текстилі ще з XVIII століття. У 2023 році під час відвідин фабрики A W Hainsworth у Йоркширі принцеса дізналася більше про історію своєї родини, яка понад 160 років займалася цим бізнесом.

Під час перебування на підприємстві у Саффолку Кейт ознайомилася з роботою дизайнерської команди, а також побувала на виробничому майданчику, де їй показали процес ткацтва на сучасних верстатах. Вона мала можливість поспілкуватися з працівниками, які займаються контролем якості готових тканин.

Кейт Міддлтон на родинній фабриці Фото: Getty Images

Друга частина її дня пройшла у Кенті на фабриці Marina Mill, яка спеціалізується на створенні та друці дизайнерських тканин для інтер’єру. Разом із директоркою з дизайну Тандін Роукінс принцеса спостерігала за тим, як народжуються нові ескізи, а також спробувала власноруч виконати трафаретний друк на тканині.

Таким чином, під час двох візитів Кейт не лише вшанувала історію своєї родини, але й підтримала сучасних майстрів, які продовжують традиції британського текстильного виробництва.

