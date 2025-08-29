Принц Вільям та Кейт Міддлтон категорично не хочуть жити у великому палаці: інсайдери розкрили причини

Принц Вільям та Кейт Міддлтон готуються до переїзду у свій новий маєток Forest Lodge, який за розмірами дещо більший, ніж їхній теперішній Adelaide Cottage. Однак вони зовсім не розглядають Букінгемський палац для майбутнього життя, навіть коли принц отримає статус короля.

Принц і принцеса Уельські, які мають трьох дітей віком 12, 10 та 7 років, вже до Різдва планують переселитися у маєток Forest Lodge на території Віндзорського Великого парку. Попри велич і розміри Forest Lodge, у королівського подружжя є можливості мешкати у більшому маєтку, однак вони намагаються усіляко уникнути такого шляху. Про це повідомляє видання Radar Online з посиланням на інсайдерів.

Сучасне бачення монархії і особисті обставини

Переїзд у новий маєток став свідченням того, що принц Вільям та Кейт Міддлтон мають сучасне бачення майбутньої монархії. Крім того, обоє хочуть залишити позаду деякі неприємні спогади, й розпочати все спочатку.

"Переїзд дає їм шанс почати з чистого аркуша та залишити деякі менш щасливі спогади в минулому", — зазначив інсайдер.

Інше джерело, знайоме з ситуацією у королівській родині, розповіло, що небажання переїжджати у величезний маєток також пов'язане з їхніми планами у вихованні дітей. І принц Вільям, і Кейт Міддлтон не бажають, аби їхні троє дітей виховувалися у стінах споруди, яка більше нагадує музей, аніж дім.

"Вони хочуть, щоб їхні діти виховувалися у справжньому сімейному домі, а не в чомусь, що схоже на музей. Вільям чітко дав зрозуміти, що не зацікавлений у житті у величезному палаці", — пояснив інсайдер.

Переїзд у Forest Lodge відображає виховання принца Вільяма

Королівська коментаторка Інгрід Сьюард, головна редакторка журналу Majesty Magazine, також підтверджувала інформацію про те, що принц Вільям не хоче жити у великому маєтку.

"Це дійсно гарний будинок у георгіанському стилі, розташований у відокремленому місці, тож він ідеально підійде їм. Вільям не хоче жити у величезному палаці", — зазначила вона.

Коментаторка також додала, що переїзд сім'ї у Forest Lodge відображає виховання принца Вільяма.

"Він дуже свідомий щодо навколишнього середовища, витрат на утримання величезної резиденції та символізму більш простого життя", — пояснила Сьюард.

Більшу частину свого дитинства принц Вільям провів у великому маєтку, спостерігаючи за домом королеви з великою кількістю персоналу. Після цього він усвідомив, що для себе бажає іншого життя.

Водночас видання Page Six 28 серпня розповіло, що принц Вільям і Кейт Міддлтон не зможуть прожити все життя у новому маєтку.

Нагадаємо, 17 серпня видання The Telegraph повідомило, що принц Вільям та Кейт Міддлтон переїжджають у новий будинок, аби "почати все спочатку".