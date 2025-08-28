Кейт Міддлтон та принц Вільям знайшли свій ідеальний будинок, але не зможуть там жити постійно

Принц Вільям і Кейт Міддлтон не зможуть жити постійно у своєму новому будинку у Віндзорі, коли стануть королем і королевою Великої Британії. Їм потрібно буде мати свій куточок у Букінгемському палаці.

Минулого тижня помічники повідомили, що Forest Lodge, оцінений у 21 мільйон доларів, стане "постійним домом" пари, проте це не зовсім так. Про це пише Page Six.

Коли Вільям зійде на престол

Хоча великий маєток, який розташований на території Віндзорського замку, надасть принцу та принцесі Уельській набагато більше простору — вісім спалень порівняно з чотирма в їхньому нинішньому будинку — їм все одно доведеться проводити багато часу в Букінгемському палаці, як тільки Вільям зійде на престол.

"Їм доведеться мати лондонську базу", — каже Г'юго Вікерс, письменник і друг королівської родини.

Він нагадав, що коли королева Єлизавета ІІ була у Віндзорі, а тодішня прем’єр-міністрка Тереза ​​Мей йшла у відставку в липні 2019 року, їй довелося їздити "туди-сюди", щоб прийняти відставку, а потім привітати нового прем’єр-міністра Бориса Джонсона.

Forest Lodge Фото: Getty Images

"Король має бути в місці, зручному для центру уряду. Вони не можуть очікувати, що міністри приїдуть до Віндзора. Я впевнений, що Вільяму та Кетрін доведеться використовувати Букінгемський палац як свою лондонську базу, а також для церемоніальних обов’язків", — додав друг монаршої родини.

Нерухомість принца Вільяма

Майбутній король та королева також досі мають доступ до свого колишнього постійного будинку, квартири 1A в Кенсінгтонському палаці, на ремонт якої вони витратили 6,5 мільйона доларів британських платників податків, та свого маєтку в Норфолку, Анмер-Холл.

Уельські, включаючи 12-річного принца Джорджа, 10-річну принцесу Шарлотту та 7-річного принца Луї, переїхала до свого нинішнього будинку, котеджу Аделаїда у Віндзорі, щоб бути ближче до королеви Єлизавети, яка здебільшого покинула Букінгемський палац під час пандемії. Вона померла лише через місяць після переїзду сімʼї онука.

Котедж Аделаїда Фото: Соцсети

Очікується, що Вільям та Кейт з дітьми переїдуть до Форест-Лодж пізніше цього року. Наразі нерухомість ремонтується — вони самостійно оплачують як будівельні роботи, так і орендну плату.

