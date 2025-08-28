Кейт Миддлтон и принц Уильям нашли свой идеальный дом, но не смогут там жить постоянно

Принц Уильям и Кейт Миддлтон не смогут жить постоянно в своем новом доме в Виндзоре, когда станут королем и королевой Великобритании. Им нужно будет иметь свой уголок в Букингемском дворце.

На прошлой неделе помощники сообщили, что Forest Lodge, оцененный в 21 миллион долларов, станет "постоянным домом" пары, однако это не совсем так. Об этом пишет Page Six.

Когда Уильям взойдет на престол

Хотя большое поместье, которое расположено на территории Виндзорского замка, предоставит принцу и принцессе Уэльской гораздо больше пространства — восемь спален по сравнению с четырьмя в их нынешнем доме — им все равно придется проводить много времени в Букингемском дворце, как только Уильям взойдет на престол.

"Им придется иметь лондонскую базу", — говорит Хьюго Уикерс, писатель и друг королевской семьи.

Он напомнил, что когда королева Елизавета II была в Виндзоре, а тогдашний премьер-министр Тереза Мэй уходила в отставку в июле 2019 года, ей пришлось ездить "туда-сюда", чтобы принять отставку, а затем поздравить нового премьер-министра Бориса Джонсона.

Forest Lodge Фото: Getty Images

"Король должен быть в месте, удобном для центра правительства. Они не могут ожидать, что министры приедут в Виндзор. Я уверен, что Уильяму и Кэтрин придется использовать Букингемский дворец как свою лондонскую базу, а также для церемониальных обязанностей", — добавил друг монаршей семьи.

Недвижимость принца Уильяма

Будущий король и королева также до сих пор имеют доступ к своему бывшему постоянному дому, квартире 1A в Кенсингтонском дворце, на ремонт которой они потратили 6,5 миллиона долларов британских налогоплательщиков, и своему имению в Норфолке, Анмер-Холл.

Уэльские, включая 12-летнего принца Джорджа, 10-летнюю принцессу Шарлотту и 7-летнего принца Луи, переехала в свой нынешний дом, коттедж Аделаида в Виндзоре, чтобы быть ближе к королеве Елизавете, которая в основном покинула Букингемский дворец во время пандемии. Она умерла всего через месяц после переезда семьи внука.

Коттедж Аделаида Фото: Соцсети

Ожидается, что Уильям и Кейт с детьми переедут в Форест-Лодж позже в этом году. Сейчас недвижимость ремонтируется — они самостоятельно оплачивают как строительные работы, так и арендную плату.

