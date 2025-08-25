Тайны Форест-Лодж: какую историю скрывает новый дом членов британской королевской семьи

Принц Уильям и Кейт Миддлтон готовятся переехать из Аделаидского коттеджа в восьмикомнатный Форест-Лодж в Виндзорском Большом парке, который они уже окрестили своим "пожизненным домом". Однако история этого дома 18 века оказалась значительно темнее и сложнее, чем можно было ожидать, со связанными с ним драматическими событиями, рабским трудом и трагическими случаями среди бывших жителей.

По информации Daily Mail, Форест-Лодж, сначала известный как Холли-Гроув Хаус, был построен в конце 1700-х годов сэром Джеффри Вайатвиллем, архитектором, который перестраивал части Виндзорского замка во время правления Георга IV. Сады вокруг дома создал Хамфри Рэптон, известный как преемник знаменитого Кейпебилити Брауна и один из пионеров английского пейзажного сада. Первый владелец сэр Джеффри планировал жить здесь лично, но георгианский особняк приобрел лондонский шотландец Спенсер Маккей.

Маккей зарабатывал на кофейных и ромовых плантациях в Гайане и использовал сотни рабов для получения прибыли. Во время восстания рабов в 1823 году десятки его подчиненных погибли, а после подавления движения еще 27 человек были казнены по приказу британского губернатора, их тела оставались гнить на солнце месяцами как предупреждение. Когда рабство было отменено в 1834 году, Маккей получил компенсацию в размере современных 10 миллионов фунтов стерлингов.

Форест-Лодж Фото: Getty Images

Издание отмечает, что Форест-Лодж имеет и культурно-историческое значение. В 1930-х годах его посещала Элис Лидделл, вдохновительница романа "Алиса в Стране Чудес", а позже дом арендовал сэр Джон Эйрд, конюх и придворный, который сыграл опосредованную роль в кризисе отречения Эдуарда VIII от престола в 1936 году. Эйрд оставался преданным королевскому двору и позже застрелился в Форест-Лодж в 1973 году.

После Эйрда поместье перешло к 14-му лорду Нейпиру, который обслуживал королевский двор, контролируя внутренние конфликты и помогая решать сложные ситуации среди членов семьи. На протяжении веков резиденция меняла владельцев, каждый из которых оставлял свой след в ее истории.

Теперь Форест-Лодж станет домом Уильяма, Кейт и их детей. Хотя для супругов он символизирует новое начало после испытаний в Аделаидском коттедже, история дома напоминает о темных страницах британского прошлого, включая рабство, политические интриги и трагические случаи среди бывших жителей.

Напомним, что принцесса Уэльская Кейт Миддлтон появилась на публике с заметной сменой имиджа: традиционный для нее цвет волос был заменен на самый светлый оттенок за всю ее историю. На этот раз Кейт показала новый образ во время воскресной церковной службы в Крети-Кирк на территории Балморала в Шотландии.

Также Фокус сообщал, что принц Уильям и Кейт Миддлтон вместе с детьми готовятся переехать в новый дом в Виндзоре, планируя перебраться туда до Рождества. В связи с этим две семейные пары, которые ранее проживали поблизости, вынуждены покинуть свои дома.