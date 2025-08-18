"Сказали, что должны": из-за переезда принца Уильяма и Кейт Миддлтон в новый дом выселили семьи с детьми

Принц Уильям и принцесса Уэльская Кейт Миддлтон вместе с детьми готовятся к переезду в новый дом в Виндзоре, в который планируют перебраться к Рождеству. Из-за этого две семейные пары вместе с детьми "выселяют" из их домов поблизости.

Семьи, которые жили в коттеджах рядом с загородным поместьем Forest Lodge в Виндзоре, попросили оставить их дома, чтобы пять человек могли туда переехать. Об этом узнало британское издание Daily Mail от источников, знакомых с ситуацией.

Коттеджи, переоборудованные из хлева на территории поместья Forest Lodge, поместье Crown Estate сдало в аренду. Сами арендаторы были "удивлены", когда их попросили переехать из их домов.

"Им сказали переехать. Думаю, их переселили куда-то еще, но сказали, что они должны переехать", — сообщил анонимный источник в комментарии изданию.

Никаких сообщений об этом отправлено не было. Вероятно, арендаторы переехали в аналогичные дома или же лучших в другом месте Виндзорского Большого парка, однако информации об этом не распространяют.

"Они этого не ожидали. Эти дома расположены очень близко к ложе, поэтому они не хотят, чтобы там жили какие-либо Том, Дик или Гарри, если там будут королевские особы", — отметил источник.

Кроме того, у принца Уильяма и Кейт Миддлтон в новом доме могут появиться работники. В нынешнем доме королевской семьи их нет, однако переезд в большее имение, вероятно, потребует от них сделать определенные коррективы в этом плане.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон переезжают: что известно о новом поместье и причинах переезда

The Telegraph | поместье Forest Lodge в Виндзоре

Новый дом королевской семьи — трехэтажный восьмикомнатный особняк, входящий в памятники архитектуры второй категории. Forest Lodge — изысканное здание с венецианскими окнами и мраморными каминами, с пышным бальным залом, теннисным кортом и большой территорией вокруг.

Это улучшенный и значительно больший вариант жилья для принца Уильяма и Кейт Миддлтон, поскольку сейчас они живут в четырехкомнатном поместье Adelaide Cottage, расположенном также на территории Виндзорского Большого парка.

Первые слухи о переезде принца Уильяма и Кейт Миддлтон в новый дом появились в конце июля. Тогда издание Daily Mail сообщало, что пара рассматривает в частности Форт Бельведер, возведенный в XVIII-м веке.

17 августа британское издание The Telegraph сообщило, что королевская семья планирует переехать в новый дом до Рождества. По данным медиа, принц Уильям и Кейт Миддлтон переезжают, чтобы "начать все сначала". Также они надеются, что новый дом станет их "постоянным домом".