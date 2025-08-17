Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают в новый дом, чтобы "начать все сначала": как выглядит жилье (фото)

Принц Уильям и принцесса Уэльская Кейт Миддлтон вместе с детьми вскоре переедут в новый дом в Виндзоре, надеясь "начать все сначала" после "жестких" нескольких последних лет жизни. Пара остановилась на выборе трехэтажного восьмикомнатного дома, входящего в число памятников архитектуры.

Поместье называется Forest Lodge и расположено оно неподалеку от их нынешнего дома Adelaide Cottage в Виндзорском большом парке. Это — памятник архитектуры второй категории, рассказало британское издание The Telegraph.

Королевская семья надеется, что дом станет их "постоянным домом". Здесь они, как узнали СМИ, планируют остаться и после коронации принца Уильяма.

The Telegraph | поместье Forest Lodge в Виндзоре

Принц Уильям и Кейт Миддлтон переезжают: что стало причиной

Неназванный источник сообщил The Telegraph, что переезд королевской семьи обусловлен в частности "чрезвычайно сложными временами", которые начались с момента их прошлого переезда после смерти королевы Елизаветы II. Затем пара пережила борьбу с онкологическим заболеванием, что тоже пошатнуло эмоциональное состояние принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Напряжение отношений с братом, герцогом Сассекским, принцем Гарри, тоже повлияло на то, что последние годы для королевской пары были сложными. Между тем у короля также были обнаружены проблемы со здоровьем и он все еще проходит лечение.

После череды таких неудач принц и принцесса решили, что им необходимо переехать из Adelaide Cottage и начать все с начала.

"Это шаг на долгосрочную перспективу. Семья намерена остаться в своем новом доме после смены правления", — отметил журналистам источник, знакомый с планами королевской семьи.

Ожидается, что пара вместе со своими тремя детьми переедет в новый дом до Рождества. Сейчас же в Forest Lodge происходит небольшой внутренний и внешний ремонт, в частности устанавливаются новые окна в поместье и двери. Также дом требует сноса внутренних стен, ремонта потолка и установки нового пола.

Напомним, первые слухи о том, что принц Уильям и Кейт Миддлтон планируют переехать в новый дом, появились еще в конце июля. Тогда издание Daily Mail рассказывало, что королевская семья хочет переехать из-за того, что переросла маленькое помещение.

14 августа Кэтл Миддлтон обратилась к людям после лечения рака и рассказала о том, как природа помогла ей пережить борьбу с болезнью.