"Важно ценить": сильно похудевшая Кейт Миддлтон после лечения рака обратилась к людям

Принцесса Уэльская поделилась новым сообщением с профессиональным видео прекрасных пейзажей Великобритании, которые вдохновили ее во время борьбы с раком.

Будущая королева рассказала о том, как природа утешала ее в течение прошлого года, когда она проходила лечение от онкологии. Она опубликовала видео в социальных сетях, подчеркивая естественную красоту британского лета.

Кейт Миддлтон обратилась к поклонникам

"Наша жизнь процветает, когда мы лелеем узы любви и дружбы. Еще никогда не было так важно ценить друг друга и Матушку-природу. За лето", — написала жена принца Уильяма, оставив свой инициал.

Ее голос за кадром воспроизводится поверх видео, снятого Уиллом Уорром, которое изображает идиллическое видение британского лета. Ролик содержит спокойные кадры: пчелу, огромные деревья, разбивающиеся волны, высокие скалы и детей, играющих на песчаных дюнах.

Кэтрин говорит: "Лето — это пора изобилия. Так же, как цветы распускаются, а плоды созревают, мы также вспоминаем о собственном потенциале роста. Это время зажечь наш внутренний огонь и исследовать собственное творчество, страсти и мечты. Когда мы нежимся в солнечные часы, друзья и семьи собираются вместе; играют, общаются, находятся в присутствии. Принимая радость, которую можно найти даже в самых быстрых моментах и совместных переживаниях".

Будущая королева призвала открыть свои сердца, петь, танцевать и играть.

"Дни еще долгие, поэтому просто любите и будьте любимыми", — сказала жена принца Уильяма.

В комментариях принцессу поддержал ее родной брат Джеймс Миддлтон: "Полностью согласен".

Последствия рака у Кейт Миддлтон

Принцесса объявила, что проходит лечение от рака в марте 2024 года после операции на брюшной полости и провела большую часть года вне поля зрения публики. В январе 2025 года Кэтрин сообщила, что завершила лечение и находится в стадии ремиссии.

"Говорят, что у нее тяжелое время, у нее нет аппетита, и в результате она худеет. Она истощена, и мышечный тонус почти отсутствует. Кейт всегда имела атлетическую фигуру, но сейчас она далека от нее. Она прошла тяжелый путь. Химиотерапия — это не прогулка в парке. Это оставило на ней свой след", — говорил источник.

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

