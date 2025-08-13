"Большая потеря для монархии": почему поссорились Гарри и Уильям, кто их мог бы помирить

Приближается 28-я годовщина смерти принцессы Дианы, а ее сыновья Уильям и Гарри остаются отчужденными, но продолжают чтить свою мать публичной и благотворительной деятельностью.

Их болезненная вражда остается "глубокой и длительной", рассказывает историк Роберт Лейси изданию People. Биограф принцессы Дианы Эндрю Мортон называет раскол "большой потерей для монархии".

16 июля принц Гарри совершил трогательную прогулку по минному полю в Анголе, вспоминая смелые шаги, которые его мама сделала почти три десятилетия назад, чтобы пролить свет на скрытые ужасы войны. 1 июля, в день, когда Диане должно было бы исполниться 64 года, принц Уильям почтил ее наследие в Шеффилде, Англия, празднуя вторую годовщину "Домой" — своей миссии покончить с бездомностью, вопрос, который Диана отстаивала и с которым познакомила своих сыновей.

Но то, что когда-то было общей миссией почтить их мать, теперь разворачивается отдельными путями, без всякого общения между ними.

Большая потеря для монархии

"Мы все помним те времена, когда Гарри и Уильям шутили друг с другом, и все казалось готовым к их отношениям и будущему — что Гарри, как всегда говорила Диана, будет напарником Уильяма. Это большая потеря для монархии", — говорит биограф Эндрю Мортон.

Братья выросли, разделяя королевскую жизнь и опыт, который могут понять только они, пережив скандальный развод родителей и невыносимую боль потери Дианы после автокатастрофы в Париже 31 августа 1997 года, когда ее сыновьям было 15 и 12 лет. Но теперь они серьезно поссорились.

Принцесса Диана с сыновьями в 1991 году Фото: Getty Images

Разлука распространяется на следующее поколение

Более того, эта разлука распространяется на следующее поколение. В Виндзоре принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон воспитывают 12-летнего принца Джорджа, 10-летнюю принцессу Шарлотту и 7-летнего принца Луи. На другом континенте, в Калифорнии, Гарри и Меган Маркл воспитывают 6-летнего принца Арчи и 4-летнюю принцессу Лилибет. Двоюродных братьев и сестер не видели вместе на публике с 2019 года.

Их вражда публично началась в 2020 году, когда герцог и герцогиня Сассекские отказались от своих королевских обязанностей и перебрались в Канаду.

"Были сказаны вещи, которые спровоцировали первоначальный раскол, и он так и не зажил", — говорит Мортон.

Принцесса Диана и король Чарльз с сыновьями Фото: Getty Images

В своих мемуарах "Запасной" Гарри описывает напряженную ситуацию 2019 года, когда Уильям раскритиковал Меган и якобы физически схватил его за воротник, повалив на пол. Разрыв только углубился после интервью пары с Опрой Уинфри в 2021 году. Впоследствии вышли их документальные сериалы на Netflix и мемуары Гарри — каждый из которых содержал резкую критику Уильяма, короля Чарльза, принцессы Кейт, королевы Камиллы и вообще Букингемского дворца.

Хотя Гарри открыто говорил о своей надежде на примирение с семьей, инсайдеры говорят, что его звонки и сообщения Уильяму остались без ответа.

Принц Уильям и принц Гарри Фото: Getty Images

Роберт Лейси, автор книги "Битва братьев", говорит: "Разрыв очень глубокий и очень длительный. По моему мнению, он не изменится, пока Гарри не сделает шаг и не извинится".

Историк Аманда Форман добавляет: "Все хотят, чтобы это произошло на их условиях, но именно это делает это невозможным".

Оба брата также почтили свою мать, дав своим дочерям ее имя как второе. Они часто говорят о ней со своими детьми, а ее фотография выставлена по всем их домам.

Принц Уильям и принц Гарри Фото: Getty Images

Возможно ли примирение Гарри и Уильяма

В королевской семье есть проблески надежды на перемены. 9 июля представители Гарри встретились с руководителем отдела коммуникаций короля Чарльза, что вселило надежду на первый шаг к сближению — по крайней мере с его отцом.

Личная встреча может состояться уже в сентябре, когда ожидается возвращение Гарри в Великобританию для поддержки WellChild, благотворительной организации, которая помогает детям с неизлечимыми заболеваниями. Если это произойдет, это будет первая встреча отца и сына с февраля 2024 года, вскоре после того, как Чарльз объявил, что ему поставили диагноз рак.

Тем временем гнев Уильяма, по словам источников, превратился в безразличие к ситуации. Он занимается своими королевскими обязанностями и семьей.

"В этом и заключается грусть — они не поддерживают друг друга так, как должны. Это то, чего хотела бы любая мать — чтобы они были друг для друга", — говорит источник, близкий к королевскому дому.

Мортон добавляет: "Диана всегда говорила, что у нее двое сыновей не просто так — младший будет там, чтобы поддерживать старшего в одинокой задаче будущего короля. Нет сомнений, что Диана попыталась бы выступить миротворцем между ними. Если бы она была рядом, они бы все решили по-другому".

