"Велика втрата для монархії": чому посварилися Гаррі та Вільям, хто їх міг би помирити

Наближаються 28-мі роковини смерті принцеси Діани, а її сини Вільям і Гаррі залишаються відчуженими, але продовжують шанувати свою матір публічною та благодійною діяльністю.

Їхня болісна ворожнеча залишається "глибокою та тривалою", розповідає історик Роберт Лейсі виданню People. Біограф принцеси Діани Ендрю Мортон називає розкол "великою втратою для монархії".

16 липня принц Гаррі здійснив зворушливу прогулянку мінним полем в Анголі, згадуючи сміливі кроки, які його мама зробила майже три десятиліття тому, щоб пролити світло на приховані жахи війни. 1 липня, у день, коли Діані мало б виповнитися 64 роки, принц Вільям вшанував її спадщину в Шеффілді, Англія, святкуючи другу річницю "Додому" — своєї місії покінчити з безпритульністю, питання, яке Діана відстоювала та з яким познайомила своїх синів.

Але те, що колись було спільною місією вшанувати їхню матір, тепер розгортається окремими шляхами, без жодного спілкування між ними.

Велика втрата для монархії

"Ми всі пам’ятаємо ті часи, коли Гаррі та Вільям жартували один з одним, і все здавалося готовим до їхніх стосунків та майбутнього — що Гаррі, як завжди казала Діана, буде напарником Вільяма. Це велика втрата для монархії", — каже біограф Ендрю Мортон.

Брати виросли, розділяючи королівське життя та досвід, який можуть зрозуміти лише вони, переживши скандальне розлучення батьків та нестерпний біль втрати Діани після автокатастрофи в Парижі 31 серпня 1997 року, коли її синам було 15 та 12 років. Але тепер вони серйозно посварені.

Принцеса Діана із синами у 1991 році Фото: Getty Images

Розлука поширюється на наступне покоління

Ба більше, ця розлука поширюється на наступне покоління. У Віндзорі принц Вільям та його дружина Кейт Міддлтон виховують 12-річного принца Джорджа, 10-річну принцесу Шарлотту та 7-річного принца Луї. На іншому континенті, у Каліфорнії, Гаррі та Меган Маркл виховують 6-річного принца Арчі та 4-річну принцесу Лілібет. Двоюрідних братів і сестер не бачили разом на публіці з 2019 року.

Їхня ворожнеча публічно почалася у 2020 році, коли герцог і герцогиня Сассекські відмовилися від своїх королівських обов'язків та перебралися до Канади.

"Були сказані речі, які спровокували початковий розкол, і він так і не загоївся", — каже Мортон.

Принцеса Діана та король Чарльз із синами Фото: Getty Images

У своїх мемуарах "Запасний" Гаррі описує напружену ситуацію 2019 року, коли Вільям розкритикував Меган і начебто фізично схопив його за комір, повалив на підлогу. Розрив лише поглибився після інтерв'ю пари з Опрою Вінфрі у 2021 році. Згодом вийшли їхні документальні серіали на Netflix та мемуари Гаррі — кожен з яких містив різку критику Вільяма, короля Чарльза, принцеси Кейт, королеви Камілли та загалом Букінгемського палацу.

Хоча Гаррі відкрито говорив про свою надію на примирення з родиною, інсайдери кажуть, що його дзвінки та повідомлення Вільяму залишилися без відповіді.

Принц Вільям та принц Гаррі Фото: Getty Images

Роберт Лейсі, автор книги "Битва братів", каже: "Розрив дуже глибокий і дуже тривалий. На мою думку, він не зміниться, доки Гаррі не зробить крок і не вибачиться".

Історикиня Аманда Форман додає: "Усі хочуть, щоб це сталося на їхніх умовах, але саме це робить це неможливим".

Обидва брати також вшанували свою матір, давши своїм дочкам її ім’я як друге. Вони часто говорять про неї зі своїми дітьми, а її фотографія виставлена по всіх їхніх домівках.

Принц Вільям та принц Гаррі Фото: Getty Images

Чи можливе примирення Гаррі та Вільяма

У королівській родині є проблиски надії на зміни. 9 липня представники Гаррі зустрілися з керівником відділу комунікацій короля Чарльза, що вселило надію на перший крок до зближення – принаймні з його батьком.

Особиста зустріч може відбутися вже у вересні, коли очікується повернення Гаррі до Великої Британії для підтримки WellChild, благодійної організації, яка допомагає дітям з невиліковними захворюваннями. Якщо це станеться, це буде перша зустріч батька та сина з лютого 2024 року, невдовзі після того, як Чарльз оголосив, що йому поставили діагноз рак.

Тим часом гнів Вільяма, за словами джерел, перетворився на байдужість до ситуації. Він займається своїми королівськими обовʼязками та родиною.

"У цьому і полягає смуток — вони не підтримують одне одного так, як повинні. Це те, чого хотіла б будь-яка мати — щоб вони були одне для одного", — каже джерело, близьке до королівського дому.

Мортон додає: "Діана завжди казала, що в неї двоє синів не просто так — молодший буде там, щоб підтримувати старшого в самотньому завданні майбутнього короля. Немає сумнівів, що Діана спробувала б виступити миротворцем між ними. Якби вона була поруч, вони б все вирішили по-іншому".

