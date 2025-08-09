Занадто пізно: Меган Маркл досі вважає себе королівською особою, але викликає цим негатив

Остання спроба принца Гаррі та Меган "навести мости та рухатися далі" мала зворотний ефект, каже провідний експерт з питань королівської родини. Пара викликала чергову негативну реакцію після того, як колишню акторку звинуватили в тому, що вона перетворила святкування її 44-річчя на піар-хід.

Related video

Колишній редактор королівської редакції Дункан Ларкомб каже, що, незважаючи на всі зусилля Сассексів відновити свою репутацію за допомогою відомих публіцистів, вони, здається, не можуть уникнути негативної реакції. Про це пише Mirror.

"Все, що робить Меган, здається, притягує негатив, особливо у Великій Британії", — каже нам Дункан.

За його словами, існує дві її версії: одна в Америці, а інша у Британії, де її, здається, не люблять усі. Це сталося після повідомлень про те, що Меган Маркл і принц Гаррі готові отримати нову "золоту" пропозицію, але можуть зіткнутися з проблемами.

"Вона дуже емоційна людина і сприймає все особисто, тому, ймовірно, часто здається, що вона нічого не може зробити правильно. Її жорстоко критикували за деякі з її нещодавніх відео, і коли вона замовкає, її критикують і за це", — додав експерт.

День народження Меган Маркл

Напередодні обліковий запис її лайфстайл-бренду As Ever опублікував привітання з днем народження власниці. Поряд зі знімком герцогині був підпис: "Вшановуємо жінку, яка стоїть за всім цим. Вона вкладає своє серце, бачення та магічний дотик у кожну деталь, і сьогодні ми піднімаємо келих за неї! З днем народження нашу засновницю @meghan".

Хоча коментарі до публікації були вимкнені, деякі незадоволені люди "прийшли" в X з коментарями на кшталт: "Меган сама керує цим обліковим записом, але тут вона розмовляє сама з собою від третьої особи".

Меган Маркл

Інший звинуватив Меган у тому, що вона "надсилала своїм друзям сценарій" і що все було "контрольовано брендом" після вітальних постів від акторки Керрі Вашингтон та Абігейл Спенсер, ще однієї колишньої зірки серіалу "Форс-мажори".

Дункан каже, що негативна реакція сильно вдарила б по Меган, яка мешкає в Монтесіто.

"Вона вважає себе дуже позитивною, оптимістичною людиною, але негатив трапляється щоразу, бо вона втратила свою довіру", — каже він.

За словами експерта, дружина принца Гаррі займається самопіаром, і це не подобається британцям. У своїй свідомості вона досі королівська особа, але вона не дотримується правил. Тож Меган досягає успіху у своєму бізнесі, продаючи багато варення та пляшок вина, але це має свою ціну, бо люди вважають, що вона наживається на тому, що є монаршою персоною.

Меган Маркл — 44

У своєму особистому акаунті в Instagram @meghan вона опублікувала фотографію, на якій зображена в ресторані Funke в Лос-Анджелесі. Дружина принца Гаррі написала: "Задуваю свічки в ці прекрасні 24 години та дякую своєму чоловікові, друзям та родині за те, що зробили це таким особливим. Тим із вас, кого я не знаю, але хто щодня посилає любов – велике спасибі. Будь ласка, знайте, що я це відчуваю та ціную".

Коментарі до допису були вимкнені, але фото призвело до аналогічної критики на інших платформах. Принц Гаррі також знову опинився в центрі уваги після публікації звіту про те, що сталося в його африканській благодійній організації Sentebale, яку він створив у 2006 році на згадку про свою покійну матір принцесу Діану.

Меган Маркл

На початку цього року він пішов у відставку з ради опікунів після того, як серія сварок організації стала надбанням громадськості, причому Гаррі звинуватили в тому, що він "токсичний бренд".

Останні драми сталися через кілька тижнів після того, як нова PR-команда Гаррі та Меган провела переговори з помічниками короля Чарльза ІІІ перед поїздкою герцога до Великої Британії наступного місяця.

Дункан каже, що є чіткі ознаки того, що пара хоче змінити сприйняття себе, але може бути вже занадто пізно.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Цілком можливо, що принцеса Шарлотта колись отримає патронатів і візьме на себе королівські обов'язки, пов'язані зі спортом.

Покійна королева Єлизавета II була засмучена планами провести весілля Меган Маркл та принца Гаррі у Віндзорському замку.

Крім того, принц Вільям розгледів нібито план Меган Маркл стати багатою та знаменитою, одружившись з принцом Гаррі.