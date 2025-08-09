Слишком поздно: Меган Маркл до сих пор считает себя королевской особой, но вызывает этим негатив

Последняя попытка принца Гарри и Меган "навести мосты и двигаться дальше" имела обратный эффект, говорит ведущий эксперт по вопросам королевской семьи. Пара вызвала очередную негативную реакцию после того, как бывшую актрису обвинили в том, что она превратила празднование ее 44-летия в пиар-ход.

Бывший редактор королевской редакции Дункан Ларкомб говорит, что, несмотря на все усилия Сассексов восстановить свою репутацию с помощью известных публицистов, они, кажется, не могут избежать негативной реакции. Об этом пишет Mirror.

"Все, что делает Меган, кажется, притягивает негатив, особенно в Великобритании", — говорит нам Дункан.

По его словам, существует две ее версии: одна в Америке, а другая в Британии, где ее, кажется, не любят все. Это произошло после сообщений о том, что Меган Маркл и принц Гарри готовы получить новое "золотое" предложение, но могут столкнуться с проблемами.

"Она очень эмоциональный человек и воспринимает все лично, поэтому, вероятно, часто кажется, что она ничего не может сделать правильно. Ее жестоко критиковали за некоторые из ее недавних видео, и когда она замолкает, ее критикуют и за это", — добавил эксперт.

День рождения Меган Маркл

Накануне аккаунт ее лайфстайл-бренда As Ever опубликовал поздравление с днем рождения владелицы. Рядом со снимком герцогини была подпись: "Чествуем женщину, которая стоит за всем этим. Она вкладывает свое сердце, видение и магическое прикосновение в каждую деталь, и сегодня мы поднимаем бокал за нее! С днем рождения нашу основательницу @meghan".

Хотя комментарии к публикации были отключены, некоторые недовольные люди "пришли" в X с комментариями вроде: "Меган сама управляет этой учетной записью, но здесь она разговаривает сама с собой от третьего лица".

Меган Маркл

Другой обвинил Меган в том, что она "посылала своим друзьям сценарий" и что все было "контролируемо брендом" после поздравительных постов от актрисы Керри Вашингтон и Абигейл Спенсер, еще одной бывшей звезды сериала "Форс-мажоры".

Дункан говорит, что негативная реакция сильно ударила бы по Меган, которая живет в Монтесито.

"Она считает себя очень позитивным, оптимистичным человеком, но негатив случается каждый раз, потому что она потеряла свое доверие", — говорит он.

По словам эксперта, жена принца Гарри занимается самопиаром, и это не нравится британцам. В своем сознании она до сих пор королевская особа, но она не придерживается правил. Поэтому Меган преуспевает в своем бизнесе, продавая много варенья и бутылок вина, но это имеет свою цену, потому что люди считают, что она наживается на том, что является монаршей персоной.

Меган Маркл — 44

В своем личном аккаунте в Instagram @meghan она опубликовала фотографию, на которой запечатлена в ресторане Funke в Лос-Анджелесе. Супруга принца Гарри написала: "Задуваю свечи в эти прекрасные 24 часа и благодарю своего мужа, друзей и семью за то, что сделали это таким особенным. Тем из вас, кого я не знаю, но кто ежедневно посылает любовь — большое спасибо. Пожалуйста, знайте, что я это чувствую и ценю".

Комментарии к посту были отключены, но фото привело к аналогичной критике на других платформах. Принц Гарри также снова оказался в центре внимания после публикации отчета о том, что произошло в его африканской благотворительной организации Sentebale, которую он создал в 2006 году в память о своей покойной матери принцессе Диане.

Меган Маркл

В начале этого года он ушел в отставку из совета опекунов после того, как серия ссор организации стала достоянием общественности, причем Гарри обвинили в том, что он "токсичный бренд".

Последние драмы произошли через несколько недель после того, как новая PR-команда Гарри и Меган провела переговоры с помощниками короля Чарльза III перед поездкой герцога в Великобританию в следующем месяце.

Дункан говорит, что есть четкие признаки того, что пара хочет изменить восприятие себя, но может быть уже слишком поздно.

