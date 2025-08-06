Стало известно о "едкой реплике" королевы Елизаветы II о свадьбе Гарри и Меган Маркл

Покойная королева Елизавета II была расстроена планами провести свадьбу Меган Маркл и принца Гарри в Виндзорском замке, в частности ее разочаровал список приглашенных гостей. О некоторых ее мыслях стало известно только сейчас.

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Королева Елизавета II была недовольна организацией свадьбы герцога и герцогини Сассекских в мае 2018 года. Об этом рассказала королевский биограф Салли Беделл Смит, ссылаясь на близкую подругу двоюродной сестры королевы. Детали отношений в королевской семье раскрывает The Sun.

По словам биографа, королева была расстроена из-за того, что пара пригласила на свадьбу "случайных" знаменитостей вместо членов семьи. Когда монарху представили планы мероприятия, она якобы сказала: "Но это мой дом — и я за это плачу".

Королева Елизавета II была недовольна организацией свадьбы герцога и герцогини Сассекских Фото: The Sun

"Гарри и Меган просто не пригласили целую группу родственников и кузенов. Детей принца и принцессы Майкла Кентских и Глостеров. Меган и Гарри просто вычеркнули их из списка гостей и добавили всех этих других случайных людей, которые даже не знали королевскую семью", — рассказала Смит.

Королева разозлилась

Биограф также отметила, что королева "разозлилась", когда пара обратилась непосредственно к архиепископу Кентерберийскому с просьбой провести церемонию в часовне Святого Георгия.

По информации Смит, она долго общалась с леди Элизабет Энсон, двоюродной сестрой покойной королевы, которая в свою очередь разговаривала с ней в конце жизни. Энсон родилась в Виндзорском замке и была организатором мероприятий для элиты, знаменитостей и королевской семьи.

Королевская семья на свадьбе Гарри и Меган Фото: The Sun

"Когда приближалась свадьба, королева начала испытывать сильное беспокойство", — раскрыла Смит в своем подкасте. По ее словам, возникли опасения относительно Гарри, которого характеризовали как "слабого к женщинам".

Подозрения в неискренности

Леди Энсон якобы подозревала Меган в нечестности: "Мы надеемся, но не совсем уверены, что она влюблена. Мы думаем, что она все это спланировала".

На свадьбу было приглашено 600 гостей. Также состоялась вечеринка для 200 VIP-персон. Королевская семья покрыла все расходы на церемонию, музыку, цветы и публичные мероприятия в рамках празднования.

Леди Энсон подозревала Меган в нечестности Фото: The Sun

"Я не доверяю Меган ни на дюйм. Сначала она была неплохая — прямая звездочка, привыкшая к публичным выступлениям и благотворительной работе", — передает биограф слова леди Энсон, которая трагически ушла из жизни в 2020 году.

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