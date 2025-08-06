"Она нездорова": Кейт Миддлтон напугала своим видом (фото)

Принцесса Уэльская резко похудела после лечения рака. К состоянию здоровья Кейт Миддлтон снова приковано внимание публики.

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Несмотря на официальные сообщения о ремиссии после онкодиагноза, источники Radar Online сообщают, что будущая королева Великобритании стремительно теряет вес. Более того, Кэтрин весит якобы до 41 кг.

Последний раз жена принца Уильяма появилась на публике во время Уимблдона. По словам инсайдеров, ее вид вызвал настоящий шок: "Она очень худая. Многие опасаются, что это — последствия тяжелого восстановления или даже рецидива".

Анонимные источники отмечают, что у Миддлтон нет аппетита, она слаба и теряет массу тела, а от ее прежней спортивной формы не осталось следа. Медик Гейб Миркин подтвердил журналистам, что такое похудение может быть как реакцией на химиотерапию, так и признаком осложнений.

Дворец тем временем пока ситуацию не комментирует.

Кейт Миддлтон хочет быть рядом с королевской семьей

"Она так много пережила и хочет быть рядом с королевской семьей и внести свой вклад, но, очевидно, она нездорова", — говорит источник.

Кейт Миддлтон с семьей на Уимблдоне Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Последствия рака у Кейт Миддлтон

"Говорят, что у нее тяжелое время, у нее нет аппетита, и в результате она худеет. Она истощена, и мышечный тонус почти отсутствует. Кейт всегда имела атлетическую фигуру, но сейчас она далека от нее. Она прошла тяжелый путь. Химиотерапия — это не прогулка в парке. Это оставило на ней свой след", — добавил инсайдер.

Миддлтон объявила, что проходит лечение от рака в марте 2024 года после операции на брюшной полости и провела большую часть года вне поля зрения общественности. В январе 2025 года она сообщила, что завершила лечение и находится в стадии ремиссии.

Кейт Миддлтон летом 2025 года Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

"Кажется, это случай, когда все сделано слишком быстро. Очевидно, что Кейт нуждается в отдыхе и питании", — считает источник.

Более того, резкая потеря жира, мышц и костей может препятствовать способности его собственного иммунитета вылечить рак, по словам специалиста.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Принц Уильям и принцесса Уэльская, которые около трех лет живут в коттедже Аделаида, уже планируют переезд.

Кэтрин после болезни позволяет публике увидеть больше подробностей их с Уильямом отношений, несмотря на запреты королевского протокола.

Кроме того, Букингемский дворец всерьез опасался за жизнь принцессы на фоне ее борьбы с онкологией и начал готовить план на случай ее смерти.